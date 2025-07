O momento viral do “mostrem-me as pernas” de Kina que arrancou gargalhadas a Manuel Luís Goucha

Aos 60 anos, Kina mostra que está “em forma”... e arranca gargalhadas ao apresentador!

Kina, uma das concorrentes mais queridas do público no Big Brother Verão, marcou presença no programa “Goucha”, da TVI, no passado dia 7 de setembro de 2023. A entrevista, conduzida por Manuel Luís Goucha, foi tudo menos aborrecida.

Com o seu habitual à-vontade e boa disposição, a estilista de 62 anos acabou por protagonizar um momento hilariante em direto, deixando o apresentador completamente rendido... e às gargalhadas!

“Mostrem-me as pernas!”

Durante a conversa, Kina falava sobre a sua boa forma física, explicando com entusiasmo a sua rotina de exercício:

"Eu faço ginástica todos os dias, eu vou para o ginásio, eu corria 20 quilómetros por dia... e eu suporto uma mini saia sem meias, eu estou muito bem fisicamente."

Foi então que, num gesto inesperado e divertido, levantou-se em pleno estúdio, apontando para as pernas, e atirou:

“Esta sou eu, bloquearam-me outro dia por eu ter mostrado as pernas, aqui não me vão bloquear, pois não? Mostrem-me as pernas! Esta sou, pronto.”

O momento, natural e descontraído, foi recebido com um riso contagiante por parte de Goucha, que se mostrou visivelmente divertido com a espontaneidade da convidada. E não foi só o apresentador a soltar gargalhadas — o público em casa também reagiu com entusiasmo ao momento viral.

Energia, autenticidade e muito carisma

Aos 60 anos, na altura da entrevista, Kina mostrou que continua a ser um furacão de energia e carisma, e que o palco, a televisão e o contacto com o público são ambientes onde se sente em casa. A entrevista revelou o lado divertido, confiante e livre de preconceitos que já conquistou milhares de portugueses.

Sem papas na língua, a estilista voltou a mostrar por que razão é um dos rostos mais acarinhados da atual edição do Big Brother.