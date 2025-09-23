«Tinha uma paixão louca por mim, tão louca que se tornou tóxica. Morreu nos meus braços»

Ao Minuto

12:06
Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços» - Big Brother
04:18

Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços»

11:58
Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca» - Big Brother
02:10

Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca»

11:52
Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator - Big Brother
06:58

Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator

11:51
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?» - Big Brother
06:58

Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»

11:36
Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...» - Big Brother
04:13

Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...»

11:36
Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa» - Big Brother
04:13

Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa»

11:35
Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda - Big Brother
04:13

Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda

10:08
O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story - Big Brother

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

19:00
Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo» - Big Brother

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

21:21
Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar” - Big Brother

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar”

20:00
“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber - Big Brother

“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

19:17
Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:41
Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:40
De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:29
Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral - Big Brother

Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral

17:49
Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples - Big Brother

Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples

20:35
Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso - Big Brother

Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso

19:54
Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio - Big Brother
00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

19:32
Afonso implacável com Daniela: «Ela tem pesadelos com a Miranda» - Big Brother
03:40

Afonso implacável com Daniela: «Ela tem pesadelos com a Miranda»

19:32
Miranda dá 'estoiro' a Daniela Santos: «Sei qual é o teu ressabiamento, mas eu não mando no Afonso» - Big Brother
03:40

Miranda dá 'estoiro' a Daniela Santos: «Sei qual é o teu ressabiamento, mas eu não mando no Afonso»

19:32
Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso - Big Brother
03:40

Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso

19:22
Jéssica fala sobre a relação dos CaLe: «Foi duro, entrei a gostar muito dele» - Big Brother
03:21

Jéssica fala sobre a relação dos CaLe: «Foi duro, entrei a gostar muito dele»

19:15
Afonso expõe pós-gala com Miranda: «Ontem houve... vamos ver hoje como vai desenrolar» - Big Brother
02:00

Afonso expõe pós-gala com Miranda: «Ontem houve... vamos ver hoje como vai desenrolar»

19:12
Miranda desmarca-se de Afonso?: «Ele vai fazer a vida dele e eu a minha» - Big Brother
02:16

Miranda desmarca-se de Afonso?: «Ele vai fazer a vida dele e eu a minha»

18:54
Afonso ataca Viriato: «Tu querias estar com a Miranda, querias estar no meu lugar» - Big Brother
02:05

Afonso ataca Viriato: «Tu querias estar com a Miranda, querias estar no meu lugar»

Acompanhe ao minuto

«Tinha uma paixão louca por mim, tão louca que se tornou tóxica. Morreu nos meus braços»

  • Secret Story
  • Ontem às 10:46
«Tinha uma paixão louca por mim, tão louca que se tornou tóxica. Morreu nos meus braços» - Big Brother

Kina, ex-concorrente do Big Brother Verão, fala abertamente sobre a perda do ex-marido, que lhe morreu nos braços.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Kina foi uma das mais emblemáticas concorrentes do Big Brother Verão e tem uma história de vida impressionante. A estilista, de 62 anos, foi convidada do Para Si, do V+, e falou, sem tabus, sobre a  relação com o ex-companheiro, Hélder, e a dolorosa experiência da sua morte nos seus braços. 

«Fui muito amada, mas nunca o suficiente. O meu primeiro amor, o meu primeiro marido, ele tinha uma paixão louca por mim, tão louca que se tornou tóxica», começou por revelar Kina.

E prosseguiu: «Então, eu preferi ser amiga dele e ele faleceu nos meus braços, há quatro anos. Eu atravessei o mundo por ele, para tentar salvá-lo, mas não consegui».

Kina explicou ainda porque é que decidiu separar-se. «Eu tive de deixá-lo porque eu não conseguia ser eu. Eu sempre me preferi a mim. Depois, quando tens um filho, passas a pôr os filhos à tua frente. Quando me separo, já tinha o Alexandre. O Alexandre era a minha razão de viver, já não era eu», adiantou.

Veja aqui as declarações completas de Kina:

Temas: Kina Marido Morte

Relacionados

Kina explica porque fugiu e abandonou a vida de luxo. E um dos motivos é arrepiante

Kina reage a polémica após divulgação de áudio privado: “Eu de cobarde não tenho nada”

Polémica! Kina quebra o silêncio após acusações do enteado

Como fazer um bolo com recheio delicioso e um aroma irresistível? Kina ensina um truque infalível e não é o que espera

Kina vem a público justificar atitude do marido Rafael durante a gala: «Ele pediu para não o fotografarem porque...»

Fora da Casa

Afonso Leitão assume pela primeira vez que há algo mais com Catarina Miranda. As declarações que surpreenderam cá fora

17 set, 15:05

Afonso Leitão muda de visual e deixa Catarina Miranda em choque

17 set, 12:10

Imperdível! Afonso Leitão revela novo look e deixa Catarina Miranda surpreendida

17 set, 12:08

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

17 set, 10:08

Cristina Ferreira surpreende Catarina Miranda com confissão sobre o prémio final

16 set, 17:15

Depois da avó de Catarina Miranda se tornar famosa, é a vez da mãe ficar conhecida

16 set, 16:32
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

«Tinha uma paixão louca por mim, tão louca que se tornou tóxica. Morreu nos meus braços»

Ontem às 10:46

Era um ícone da moda nos anos 80 e agora regressa às luzes da ribalta: esta é a nova concorrente do Big Brother Verão

30 jun, 22:06

Aos 47 anos, Cristina Ferreira não abdica de fazer isto todos os dias para estar em forma

21 ago, 09:38

Mudança radical! Jéssica Vieira leva fãs ao rubro com novo visual - Veja o antes e depois

Ontem às 15:23

Jéssica vence e Catarina Miranda fica em segundo. As imagens mais marcantes do derradeiro momento

13 set, 01:07
Ver Mais

Notícias

Mudança radical! Jéssica Vieira leva fãs ao rubro com novo visual - Veja o antes e depois

Ontem às 15:23

«Tinha uma paixão louca por mim, tão louca que se tornou tóxica. Morreu nos meus braços»

Ontem às 10:46

Afonso Leitão assume pela primeira vez que há algo mais com Catarina Miranda. As declarações que surpreenderam cá fora

17 set, 15:05

Afonso Leitão muda de visual e deixa Catarina Miranda em choque

17 set, 12:10

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

17 set, 10:08
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

O famoso jantar de hambúrgueres. Assim foi a primeira noite de Catarina Miranda e Afonso após a final do Big Brother

13 set, 10:03
09:09

Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

13 set, 00:58
04:44

Votações suspensas na grande final! Saiba quem é o 4º classificado do Big Brother Verão

12 set, 23:05
06:43

Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão perante Portugal inteiro: «Ficaram conversas por ter?»

12 set, 22:20
03:04

A explicação que todos esperavam: Afonso Leitão revela motivos para nunca ter beijado Catarina Miranda

12 set, 22:05
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
04:49

Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

20 set, 08:19
04:27

Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa

19 set, 19:16
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"O pior corte de cabelo da história": Afonso Leitão goza com Catarina Miranda!

Ontem às 19:08

Jéssica Antunes assaltada no dia do casamento com Rui Figueiredo: saiba tudo!

Ontem às 17:42

Jéssica Antunes revela o que não correu bem na cerimónia do casamento com Rui Figueiredo: "Não é normal!"

Ontem às 16:53

Jéssica Antunes revela detalhe inédito do casamento: "Optámos pelo ritual das areias e pelo ritual das fitas"

Ontem às 16:33

Catarina Miranda e Afonso Leitão fortalecem ligação fora do «Big Brother». E há uma fotografia que comprova tudo

Ontem às 15:55
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

As surpresas não param. Maria Botelho Moniz recebe declaração arrebatadora do noivo e do filho

13 set, 17:38

Todos falam do vestido brilhante de Maria Botelho Moniz, mas já viu os sapatos marcantes?

13 set, 12:25

O abraço e o beijo mais especial de todos. Veja como Pedro Bianchi Prata apoiou Maria Botelho Moniz na grande final

13 set, 12:06

O momento mais ternurento da noite: Pedro Bianchi Prata surpreende Maria Botelho Moniz na final do Big Brother Verão

13 set, 12:04

Maria Botelho Moniz chora agarrada aos concorrentes, depois de uma grande surpresa

13 set, 00:41
Ver Mais

Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23
Ver Mais