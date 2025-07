Uma das atrizes mais reconhecidas de Portugal vive uma amizade de mais de 30 anos com Kina — Saiba quem é

Um reencontro televisivo cheio de emoção

Kina, uma das figuras mais acarinhadas do Big Brother Verão, foi convidada de Manuel Luís Goucha no seu antigo programa das tardes da TVI, no passado dia 7 de setembro de 2023. A conversa, marcada por momentos de grande sensibilidade e autenticidade, teve um dos pontos altos quando Kina foi surpreendida com uma mensagem muito especial da atriz Marina Mota.

Uma amizade com mais de 30 anos

Com emoção visível no rosto, Kina ouviu palavras carregadas de carinho e admiração por parte da reconhecida atriz:

“E... da tia Kina o que vou eu dizer? A nossa amizade remonta há mais de três décadas, é verdade. Participaste e colaboraste em muitos dos meus programas televisivos. Tive o privilégio de vestir muita roupinha tua... lindíssima por sinal. Mas o privilégio maior é ter-te como amiga... a amizade mantém-se!” — disse Marina Mota, numa mensagem gravada especialmente para o programa.

Veja o momento em vídeo.

Este momento inesperado deixou Kina comovida, num claro reflexo da ligação profunda que mantém com Marina Mota. A cumplicidade entre as duas atravessa três décadas e é feita de memórias, partilhas e respeito mútuo — algo raro e bonito de testemunhar na televisão portuguesa.

Mais do que uma ex-concorrente: um rosto familiar

Kina pode ter conquistado uma nova geração de fãs através da sua participação recente no Big Brother Verão, mas o seu nome não é estranho ao público nacional. Com um percurso ligado ao mundo do espetáculo e à televisão, tem colaborado em diversos formatos e sempre foi vista como uma mulher determinada, com forte presença e um coração generoso.

A conversa com Manuel Luís Goucha permitiu revelar ainda mais camadas da sua história — marcada por desafios, conquistas e relações que resistem ao tempo. E, acima de tudo, mostrou o quanto é genuína e afetuosa, características que continuam a cativar os portugueses.