Sabia? Kina tem ligação à família de Mickael Carreira. E a história vai surpreendê-lo

  • Há 23 min
Kina surpreendeu todos com uma revelação sobre a família de Mickael Carreira.

O Big Brother é palco de grandes revelações e segredos inimagináveis e esta quarta-feira não foi exceção. Mickael Carreira foi cantar à casa mais vigiada do País e na sua despedida Kina revelou uma ligação especial à família do artista. 

Tudo aconteceu no momento em que Mickael Carreira dizia adeus aos concorrentes, após a sua breve visita à casa. O cantor disse admirar a "coragem" dos concorrentes por fazerem parte desta experiência e falou do seu mais recente sucesso "Beijo", no qual quis "acabar com preconceitos" que ainda existem.

No final, enquanto se despedia do cantor, Kina fez uma revelação inédita, que surpreendeu até o próprio Mickael Carreira, que desconhecia a história contada pela concorrente. 

«Beijinhos à tua mãe e ao teu pai, eu conheço-os», disse Kina, perante a surpresa de Mickael. «Diz à tua mãe que a Kina a estilista lhe mandou um grande beijo, ao teu pai também. Eu vesti todos, menos a ti. Estive 20 anos, fora, voltei e agora estou aqui», revelou. 

