Como fazer um bolo com recheio delicioso e um aroma irresistível? Kina ensina um truque infalível e não é o que espera

Kina, concorrente do Big Brother Verão, deu uma verdadeira lição de culinária em direto no programa Última Hora, apresentado por Nuno Eiró. Com o estúdio transformado numa cozinha, a ex-concorrente ensinou os fãs do programa a fazer um delicioso bolo chiffon de laranja e, durante a receita, partilhou um truque simples e saboroso para tornar qualquer bolo irresistível.

O segredo da receita está na cobertura: basta bater 1 litro de natas com leite condensado e acrescentar dois pacotes de sumo em pó. O resultado é uma cobertura cremosa, com um sabor intenso e um aroma que conquista imediatamente quem passa pela cozinha.

Kina mostrou passo a passo como obter uma textura perfeita e um resultado ficou visualmente apelativo.

Com esta partilha, Kina não só reforça a sua ligação com os fãs do Big Brother, como também prova que talento e criatividade podem ir muito além da casa mais vigiada do País.

Veja a receita aqui:

O resultado final não podia ser mais delicioso!