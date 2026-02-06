Sem pudores, Kina surpreende com dança sensual e recebe fortes elogios: «Deslumbrante»

Kina, ex-concorrente do Big Brother Verão e recentemente da Primeira Companhia, voltou a captar todas as atenções nas redes sociais. A estilista partilhou com os seguidores uma mudança de visual que não passou despercebida: um novo penteado, com o cabelo agora liso, que marcou uma verdadeira transformação na sua imagem.

Mas a surpresa não ficou por aí. Ao mostrar o novo look, Kina surgiu a dançar descontraidamente para a câmara, transmitindo confiança e boa disposição, acompanhando o momento com uma legenda carregada de significado e emoção.

«Reconstruir a minha aparência não foi fácil… Mas eu consegui!!!», escreveu, ao revelar que este processo foi mais profundo do que uma simples mudança estética. Na mesma publicação, a ex-concorrente fez questão de agradecer a quem a acompanhou nesta fase, sem esquecer um agradecimento especial a si própria, pela atitude e força demonstradas.

A mensagem terminou com carinho para os fãs: «Beijinhos a todos vocês e um bom fim de semana», acompanhada de emojis que refletem gratidão e fé.

Os seguidores não tardaram a reagir e encheram a caixa de comentários com elogios, palavras de apoio e muitos aplausos pela nova fase que Kina parece estar a viver: mais confiante, renovada e de sorriso no rosto.