Sem pudores, Kina surpreende com dança sensual e recebe fortes elogios: «Deslumbrante»

Ao Minuto

17:47
TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros - Big Brother

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

10:18
Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»

10:18
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora»

10:17
Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?» - Big Brother
06:57

Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»

10:17
Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão - Big Brother
06:57

Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão

10:15
Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade»

10:08
Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9» - Big Brother
06:25

Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9»

10:07
Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa - Big Brother
06:25

Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa

10:04
Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega» - Big Brother
01:41

Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega»

12:06
Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços» - Big Brother
04:18

Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços»

11:58
Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca» - Big Brother
02:10

Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca»

11:52
Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator - Big Brother
06:58

Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator

11:51
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?» - Big Brother
06:58

Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»

11:36
Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...» - Big Brother
04:13

Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...»

11:36
Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa» - Big Brother
04:13

Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa»

11:35
Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda - Big Brother
04:13

Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda

10:08
O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story - Big Brother

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

19:00
Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo» - Big Brother

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

21:21
Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar” - Big Brother

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar”

20:00
“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber - Big Brother

“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

19:17
Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:41
Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:29
Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral - Big Brother

Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral

17:49
Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples - Big Brother

Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples

20:35
Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso - Big Brother

Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso

Acompanhe ao minuto

Sem pudores, Kina surpreende com dança sensual e recebe fortes elogios: «Deslumbrante»

Sem pudores, Kina surpreende com dança sensual e recebe fortes elogios: «Deslumbrante» - Big Brother

Kina voltou a dar que falar ao surgir sem pudores nas redes sociais, onde exibiu um novo visual e dançou de forma sensual.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Kina, ex-concorrente do Big Brother Verão e recentemente da Primeira Companhia, voltou a captar todas as atenções nas redes sociais. A estilista partilhou com os seguidores uma mudança de visual que não passou despercebida: um novo penteado, com o cabelo agora liso, que marcou uma verdadeira transformação na sua imagem.

Mas a surpresa não ficou por aí. Ao mostrar o novo look, Kina surgiu a dançar descontraidamente para a câmara, transmitindo confiança e boa disposição, acompanhando o momento com uma legenda carregada de significado e emoção.

«Reconstruir a minha aparência não foi fácil… Mas eu consegui!!!», escreveu, ao revelar que este processo foi mais profundo do que uma simples mudança estética. Na mesma publicação, a ex-concorrente fez questão de agradecer a quem a acompanhou nesta fase, sem esquecer um agradecimento especial a si própria, pela atitude e força demonstradas.

A mensagem terminou com carinho para os fãs: «Beijinhos a todos vocês e um bom fim de semana», acompanhada de emojis que refletem gratidão e fé.

Os seguidores não tardaram a reagir e encheram a caixa de comentários com elogios, palavras de apoio e muitos aplausos pela nova fase que Kina parece estar a viver: mais confiante, renovada e de sorriso no rosto.

Temas: Kina Viral Danca Sensualidade

Relacionados

Nova oportunidade? Marcia Soares e Francisco Monteiro voltam ao início da história que apaixonou milhares de fãs

Viral

Lembra-se da «boazona» do Love on Top? Nove anos depois, continua a rebentar termómetros: e estas são as fotos ousadas que comprovam

5 fev, 19:52

Cláudio Ramos procura a verdade sobre o atrito entre Francisco Monteiro e o novo namorado de Bárbara Parada

5 fev, 16:43

Mais magra! Jéssica Vieira mostra transformação corporal impressionante: «Menos 6 quilos e menos 9 centímetros»

4 fev, 21:36

Lembra-se quando Rita Pereira «entrou» no Big Brother? Sim, aconteceu e nós mostramos-lhe tudo

4 fev, 16:31

Rita Pereira já «entrou» em dois reality shows e estas são as imagens inéditas que o comprovam

4 fev, 16:28

Margarida Castro separada de Daniel Panelo? Explicamos o vídeo polémico que está a ficar viral

29 jan, 16:57
Mais Viral

Mais Vistos

Quase a fazer 1 ano de casados, Liliana e Bruno de Carvalho em férias românticas

1 set 2023, 14:40

Nova oportunidade? Marcia Soares e Francisco Monteiro voltam ao início da história que apaixonou milhares de fãs

Ontem às 10:35

Bárbara Parada arrasa com vestido cheio de rendas e transparências: só custa 30 euros e está quase esgotado

2 set 2025, 15:56

Miguel Vicente choca Cristina Ferreira ao revelar: «A pessoa com quem eu mais me identifica era…»

21 mar 2025, 16:49

Sem pudores, Kina surpreende com dança sensual e recebe fortes elogios: «Deslumbrante»

Ontem às 22:00
Ver Mais

Notícias

Sem pudores, Kina surpreende com dança sensual e recebe fortes elogios: «Deslumbrante»

Ontem às 22:00

Nova oportunidade? Marcia Soares e Francisco Monteiro voltam ao início da história que apaixonou milhares de fãs

Ontem às 10:35

Cláudio Ramos procura a verdade sobre o atrito entre Francisco Monteiro e o novo namorado de Bárbara Parada

5 fev, 16:43

Mais magra! Jéssica Vieira mostra transformação corporal impressionante: «Menos 6 quilos e menos 9 centímetros»

4 fev, 21:36

Lembra-se quando Rita Pereira «entrou» no Big Brother? Sim, aconteceu e nós mostramos-lhe tudo

4 fev, 16:31
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

O famoso jantar de hambúrgueres. Assim foi a primeira noite de Catarina Miranda e Afonso após a final do Big Brother

13 set 2025, 10:03
09:09

Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

13 set 2025, 00:58
04:44

Votações suspensas na grande final! Saiba quem é o 4º classificado do Big Brother Verão

12 set 2025, 23:05
06:43

Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão perante Portugal inteiro: «Ficaram conversas por ter?»

12 set 2025, 22:20
03:04

A explicação que todos esperavam: Afonso Leitão revela motivos para nunca ter beijado Catarina Miranda

12 set 2025, 22:05
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Rita Pereira já «entrou» em dois reality shows e estas são as imagens inéditas que o comprovam

4 fev, 16:28

A atravessar fase difícil, Carolina Braga faz desabafo cheio de mistério: «Não fazem o mínimo para respeitar...»

4 fev, 15:28

Francisco Monteiro quebra silêncio sobre o fim do namoro com Bárbara Parada: «Se partisse de mim...»

29 jan, 19:20

Margarida Castro separada de Daniel Panelo? Explicamos o vídeo polémico que está a ficar viral

29 jan, 16:57

«Eu disse que ela estava grávida»: João Moura Caetano e Luíza Abreu revelam como descobriram a gravidez

29 jan, 16:24
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

02:33

Apanhado a "morfar": Filipe Delgado protagoniza momento hilariante com o Instrutor

Ontem às 19:37
04:07

Filipe Delgado assume o posto de comando e tudo corre mal

Ontem às 19:30

«De rastos!»: Liliana Oliveira sofre golpe inesperado e não cala a revolta

Ontem às 16:40
01:58

Inédito! Revelados os motivos pelos quais os Instrutores não se riem dos recrutas: «Nós também temos vontade»

Ontem às 16:01
04:49

A chorar de rir! Recrutas e Instrutor Marques perdem a postura com a voz de comando de Filipe Delgado

Ontem às 15:55
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Ex-concorrentes do «Big Brother» mostram bebé pela primeira vez e há um pormenor que salta à vista de todos

Ontem às 18:29

Francisco Monteiro mostra momento com Marcia Soares e lança elogio: "Que peça"

Ontem às 18:12

Liliana Almeida adota novo visual: "Valeu a pena a espera"

Ontem às 14:48

Marcia Soares não cala a revolta: "Hoje em dia, parece que é proibido"

Ontem às 14:27

"Estava leve, não estava?": Marcia Soares comenta sorriso de Francisco Monteiro

Ontem às 10:24
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

O vídeo mais amoroso do dia: Maria Botelho Moniz e o filho trocam um “beijinho à esquimó”

30 nov 2025, 18:31

As surpresas não param. Maria Botelho Moniz recebe declaração arrebatadora do noivo e do filho

13 set 2025, 17:38

Todos falam do vestido brilhante de Maria Botelho Moniz, mas já viu os sapatos marcantes?

13 set 2025, 12:25

O abraço e o beijo mais especial de todos. Veja como Pedro Bianchi Prata apoiou Maria Botelho Moniz na grande final

13 set 2025, 12:06

O momento mais ternurento da noite: Pedro Bianchi Prata surpreende Maria Botelho Moniz na final do Big Brother Verão

13 set 2025, 12:04
Ver Mais

Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set 2025, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set 2025, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set 2025, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set 2025, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set 2025, 10:23
Ver Mais