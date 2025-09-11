Choque na Televisão: Cara por trás de famoso reality show morre momentos após dar à luz

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!

Uma tragédia abalou a indústria televisiva internacional. Lauren Miller, produtora do famoso reality show "Real Housewives of New York City", morreu inesperadamente momentos depois de dar à luz o seu segundo filho.

A notícia foi avançada pelo ENews, no dia 14 de junho, e confirmada pela própria empresa de produção Shed Media, onde Lauren Miller trabalhava.

Lauren Miller deu as boas-vindas ao pequeno Jackson no passado dia 9 de junho, mas, pouco depois do parto, acabou por dar o seu "último suspiro".

“É com o coração devastado que partilhamos que a nossa amada colega, Lauren Miller, morreu inesperadamente momentos depois de dar à luz o filho recém-nascido. Lauren deixa para trás o marido, Kevin, a filha de três anos, Emma, e o filho recém-nascido, Jackson”, pode ler-se no comunicado da Shed Media, partilhado nas redes sociais.

Além da dor da perda, a família enfrenta agora um futuro incerto. Foi criada uma página de GoFundMe para apoiar o marido de Lauren, Kevin Miller, que se vê, de forma inesperada, no papel de único provedor da família.

Na mensagem de homenagem, a equipa de produção deixou ainda um testemunho tocante sobre o legado da colega:

“De todas as coisas que a Lauren mais amava, ser mãe estava no topo e garantir que os filhos estavam a ser cuidados significaria tudo para ela.”

Veja a publicação original, em baixo.

A trágica notícia tem gerado grande comoção e corre o mundo, com mensagens de pesar e apoio à família a multiplicarem-se nas redes sociais.