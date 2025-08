De luto, Leandro dá grito de revolta: «que Deus lhe dê a justiça final»

Leandro como nunca o viu: Cantor posa de boxers (e não só). Veja as fotos sensuais!

Leandro está de luto. O cantor e ex-concorrente do Big Brother Famosos revelou, nesta quarta-feira, 30 de julho, que a sua cadela, Zara, morreu envenenada.

A partilha foi feita através das redes sociais, onde o cantor partilhou uma imagem da amiga de quatro patas. «Descansa em paz, Zara. Obrigada pela cadela louca que eras...», começou por escrever, na legenda dos stories.

«Ao ser humano que meteu veneno no terreno, que Deus lhe dê a justiça final», acrescentou, revoltado, o cantor.

Veja aqui a partilha de Leandro:

Nova vida. Leandro mostra-se sem roupa na cama e incendeia as redes sociais: «Que abençoado»

Leandro voltou a dar que falar nas redes sociais, desta vez ao partilhar uma imagem que deixou os seus seguidores rendidos. O cantor publicou no Instagram uma fotografia em que surge em tronco nu, deitado na cama, exibindo a sua forma física e conquistando de imediato inúmeros elogios.

A imagem, captada em Montreal, no Canadá, mostra Leandro num registo mais íntimo e descontraído. Sem grandes descrições, o artista limitou-se a escrever “Acreditar” na legenda da publicação — uma palavra simples, mas carregada de significado, que rapidamente suscitou interpretações entre os fãs.

A caixa de comentários encheu-se de mensagens de admiração e carinho. “Que abençoado”, escreveu um seguidor, enquanto outros destacavam a beleza e o carisma do cantor. “Lindo”, "Você é lindo", foram apenas algumas das reações que se podem ler na publicação.

Com uma carreira sólida no panorama musical português e uma base de fãs fiel, Leandro mostra que continua a ser uma figura acarinhada pelo público — não só pelo seu talento, mas também pela sua postura nas redes sociais, onde partilha momentos do quotidiano, da vida em digressão e, por vezes, registos mais pessoais como este.

Percorra a nossa galeria e veja as fotos quentes