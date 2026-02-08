Leandro expõe caso polémico: “Fui humilhado” e já recorreu à justiça

Leandro recorreu às redes sociais para expor aquilo que descreve como uma situação “inaceitável”, através da partilha de um vídeo acompanhado por um extenso desabafo. Em causa está a compra de um automóvel de luxo que, segundo o cantor, rapidamente se transformou num problema sério.

O artista aponta o dedo a um stand automóvel e ao respetivo proprietário, acusando-os de se esquivarem às suas obrigações após a venda de um Range Rover que apresentou falhas mecânicas graves. A aquisição do veículo teve como objetivo facilitar as constantes deslocações profissionais entre o Norte e o Sul do país, oferecendo maior conforto e segurança. No entanto, esse objetivo ficou longe de ser cumprido.

De acordo com Leandro, cerca de um mês e meio depois da compra, o carro sofreu uma avaria grave durante uma viagem para um concerto. “O motor partiu”, contou, sublinhando que a viatura tinha garantia total, incluindo motor e caixa de velocidades.

A reparação prolongou-se por aproximadamente três meses, um período que o cantor descreve como particularmente difícil. Durante esse tempo, garante não ter recebido o apoio esperado por parte do stand. Além disso, refere que o veículo de substituição disponibilizado não reunia condições adequadas, o que o obrigou a recorrer ao aluguer de carros para conseguir cumprir a agenda profissional.

A situação agravou-se quando, apenas um mês após a devolução do automóvel alegadamente reparado, ocorreu uma nova avaria. “No dia 21 de janeiro, numa deslocação novamente ao Porto, o motor voltou a partir”, afirmou.

Leandro diz ter tentado resolver o problema de forma discreta e através dos meios legais, chegando mesmo a sugerir a troca por outro veículo da mesma categoria. No entanto, afirma que as suas tentativas foram ignoradas e que se sentiu desrespeitado. “Fui ignorado, gozado e senti-me humilhado”, declarou.

Apesar de já ter avançado com um processo judicial contra a empresa, o cantor decidiu tornar o caso público como forma de alerta a outros consumidores. Na sua perspetiva, trata-se de um stand que “vende sonhos”, mas que falha quando surgem problemas e responsabilidades a assumir.