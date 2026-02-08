Leandro expõe caso polémico: “Fui humilhado” e já recorreu à justiça

Ao Minuto

17:47
TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros - Big Brother

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

10:18
Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»

10:18
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora»

10:17
Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?» - Big Brother
06:57

Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»

10:17
Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão - Big Brother
06:57

Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão

10:15
Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade»

10:08
Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9» - Big Brother
06:25

Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9»

10:07
Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa - Big Brother
06:25

Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa

10:04
Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega» - Big Brother
01:41

Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega»

12:06
Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços» - Big Brother
04:18

Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços»

11:58
Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca» - Big Brother
02:10

Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca»

11:52
Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator - Big Brother
06:58

Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator

11:51
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?» - Big Brother
06:58

Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»

11:36
Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...» - Big Brother
04:13

Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...»

11:36
Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa» - Big Brother
04:13

Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa»

11:35
Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda - Big Brother
04:13

Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda

10:08
O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story - Big Brother

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

19:00
Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo» - Big Brother

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

21:21
Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar” - Big Brother

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar”

20:00
“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber - Big Brother

“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

19:17
Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:41
Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:29
Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral - Big Brother

Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral

17:49
Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples - Big Brother

Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples

20:35
Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso - Big Brother

Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso

Leandro expõe caso polémico: “Fui humilhado” e já recorreu à justiça

Leandro expõe caso polémico: “Fui humilhado” e já recorreu à justiça - Big Brother

Leandro denunciou nas redes sociais um stand automóvel, acusando-o de incumprimento após a compra de um automóvel com graves problemas mecânicos.

Leandro recorreu às redes sociais para expor aquilo que descreve como uma situação “inaceitável”, através da partilha de um vídeo acompanhado por um extenso desabafo. Em causa está a compra de um automóvel de luxo que, segundo o cantor, rapidamente se transformou num problema sério.

O artista aponta o dedo a um stand automóvel e ao respetivo proprietário, acusando-os de se esquivarem às suas obrigações após a venda de um Range Rover que apresentou falhas mecânicas graves. A aquisição do veículo teve como objetivo facilitar as constantes deslocações profissionais entre o Norte e o Sul do país, oferecendo maior conforto e segurança. No entanto, esse objetivo ficou longe de ser cumprido.

De acordo com Leandro, cerca de um mês e meio depois da compra, o carro sofreu uma avaria grave durante uma viagem para um concerto. “O motor partiu”, contou, sublinhando que a viatura tinha garantia total, incluindo motor e caixa de velocidades.

A reparação prolongou-se por aproximadamente três meses, um período que o cantor descreve como particularmente difícil. Durante esse tempo, garante não ter recebido o apoio esperado por parte do stand. Além disso, refere que o veículo de substituição disponibilizado não reunia condições adequadas, o que o obrigou a recorrer ao aluguer de carros para conseguir cumprir a agenda profissional.

A situação agravou-se quando, apenas um mês após a devolução do automóvel alegadamente reparado, ocorreu uma nova avaria. “No dia 21 de janeiro, numa deslocação novamente ao Porto, o motor voltou a partir”, afirmou.

Leandro diz ter tentado resolver o problema de forma discreta e através dos meios legais, chegando mesmo a sugerir a troca por outro veículo da mesma categoria. No entanto, afirma que as suas tentativas foram ignoradas e que se sentiu desrespeitado. “Fui ignorado, gozado e senti-me humilhado”, declarou.

Apesar de já ter avançado com um processo judicial contra a empresa, o cantor decidiu tornar o caso público como forma de alerta a outros consumidores. Na sua perspetiva, trata-se de um stand que “vende sonhos”, mas que falha quando surgem problemas e responsabilidades a assumir.

