Este ex-concorrente de reality show está noivo e anuncia novidade: «Vai surpreender»

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Leandro não podia estar mais feliz, tanto na vida pessoal como profissional. O cantor falou sobre a nova digressão, a viagem ao Canadá ao lado da noiva, Marina Pereira, e revelou ainda detalhes do projeto que os dois estão prestes a lançar.

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Leandro e Marina Pereira continuam a mostrar-se mais apaixonados do que nunca nas redes sociais. Estão noivos e quase a dar o nó no altar. Desta vez, o casal rumou até Toronto, no Canadá, numa viagem marcada também por um importante momento profissional para o artista.

Recorde-se de que o cantor e ex-concorrente do Big Brother Famosos, surpreendeu os fãs ao anunciar que está noivo da nova companheira, Marina Pereira, apenas dois meses depois de terem iniciado o namoro. Nas redes sociais, o artista tem partilhado diversas fotografias e vídeos ao lado da noiva, onde os dois surgem cúmplices, sorridentes e visivelmente apaixonados.

Em declarações à SELFIE, revelou que o concerto em Toronto correu da melhor forma. «Toronto foi o maior sucesso. A sala estava completamente esgotada», contou.

O artista não esconde o entusiasmo com a fase que está atualmente a viver: «Foi top! Agora seguimos estrada fora, levando connosco um sonho que nunca deixou de viver dentro de mim», acrescentou.

Depois da passagem pelo Canadá, Leandro prepara-se agora para continuar a digressão por vários destinos. França, Açores e várias cidades portuguesas fazem parte da tour que se aproxima: «Agora, arranca a tour que vai passar por França, por Rabo de Peixe, nos Açores, e por várias cidades em Portugal», enumerou.

Mas não é só na música que existem novidades. O cantor confirmou ainda que está prestes a lançar, juntamente com Marina Pereira, o primeiro projeto do casal: «É uma novidade bombástica!», revelou anteriormente à SELFIE.

Trata-se de uma marca de roupa inspirada na elegância italiana e direcionada sobretudo para eventos e festas: «A mulher que usar esta marca vai brilhar, de certeza!», garantiu.

Apesar do entusiasmo, o casal prefere manter, para já, a data de lançamento em segredo. Ainda assim, promete surpreender os fãs muito em breve.

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