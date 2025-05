Nova vida. Leandro mostra-se sem roupa na cama e incendeia as redes sociais: «Que abençoado»

Leandro faz subir a temperatura nas redes sociais com foto ousada: “Que abençoado”.

Leandro voltou a dar que falar nas redes sociais, desta vez ao partilhar uma imagem que deixou os seus seguidores rendidos. O cantor publicou no Instagram uma fotografia em que surge em tronco nu, deitado na cama, exibindo a sua forma física e conquistando de imediato inúmeros elogios.

A imagem, captada em Montreal, no Canadá, mostra Leandro num registo mais íntimo e descontraído. Sem grandes descrições, o artista limitou-se a escrever “Acreditar” na legenda da publicação — uma palavra simples, mas carregada de significado, que rapidamente suscitou interpretações entre os fãs.

A caixa de comentários encheu-se de mensagens de admiração e carinho. “Que abençoado”, escreveu um seguidor, enquanto outros destacavam a beleza e o carisma do cantor. “Lindo”, "Você é lindo", foram apenas algumas das reações que se podem ler na publicação.

Com uma carreira sólida no panorama musical português e uma base de fãs fiel, Leandro mostra que continua a ser uma figura acarinhada pelo público — não só pelo seu talento, mas também pela sua postura nas redes sociais, onde partilha momentos do quotidiano, da vida em digressão e, por vezes, registos mais pessoais como este.