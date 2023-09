Leandro não nega reconciliação com ex-namorada: «Existe amor, sem dúvida»

Leandro quis pôr termo à vida: «Vemo-lo de sorriso no rosto mas muitas vezes é uma máscara»

O cantor Leandro, ex-concorrente do «Big Brother Famosos 1» mostrou-se com outros dois colegas do mesmo formato, mas de edições diferentes.

No festival «Sol da Caparica», Leandro posou ao lado de Rui Pedro Figueiredo, do «Big Brother - A Revolução» e de Gonçalo Quinaz, do «Big Brother Famosos 2».

