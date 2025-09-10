Com apenas dois meses de namoro, Leandro está noivo! Conheça a mulher que roubou o coração do cantor

O cantor Leandro, conhecido pela sua passagem pelo Big Brother Famosos, voltou a estar no centro das atenções. Desta vez, o motivo é romântico: o artista está noivo, depois de apenas dois meses de namoro. A novidade foi partilhada nas redes sociais do próprio, com fotografias e vídeos ao lado da nova companheira, Marina Pereira.

Esta quarta-feira, 10 de setembro, a relação foi tema de conversa nas já habituais «Conversas de Café» do Dois às 10, da TVI. Luísa Castel-Branco, Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz comentaram o noivado do cantor, que tem dado que falar nas redes sociais.

Nas imagens divulgadas no Instagram, Leandro surge sorridente ao lado da namorada, com declarações apaixonadas e românticas. O anúncio do noivado apanhou muitos fãs de surpresa, mas o cantor parece estar decidido a seguir o coração e sem medo dos comentários.

