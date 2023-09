Após anunciar separação, Leandro fala de possível reconciliação com Doina Stratulat… Saiba tudo aqui!

Leandro anuncia separação. Veja as opiniões dos comentadores no TVI Extra

Bruno de Carvalho sobre esgotamento de Leandro: «Eu avisei-o várias vezes no programa…»

Após anunciar o termino do namoro com Doina Stratulat, em julho deste ano, Leandro revelou que existe a possibilidade de reconciliação entre o casal. A revelação foi feita, em exclusivo, esta segunda-feira, dia 14 de agosto, no TVI Extra.

Depois de assistir a um vídeo enviado por Leandro para o programa, em que o cantor revelou que está a viver um esgotamento, Flávio Furtado adiantou que existe uma possível reconciliação entre Leandro e Doina.

«O Leandro confidenciou com a nossa equipa, mas nós temos autorização para partilhar, que a relação dele, pode estar em vias de reconciliação», começou por contar Flávio Furtado.

«Às vezes há pessoas que se não estiverem bem emocionalmente parece que tudo o resto começa a correr menos bem», acrescentou.