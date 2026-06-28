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Reviravolta inesperada no ‘Gangue dos Frescos’: antigas rivais voltam a aproximar-se… mas nem todos querem paz

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Reviravolta inesperada no ‘Gangue dos Frescos’: antigas rivais voltam a aproximar-se… mas nem todos querem paz - Big Brother

Após meses de tensão, antigas rivalidades da “Gangue dos Frescos” começam a esbater-se, com sinais de aproximação entre algumas das ex-concorrentes após a final do Desafio Final.

A tensão que dividiu o grupo conhecido como "Gangue dos Frescos", formado durante a Casa dos Segredos 9, poderá estar finalmente a dar sinais de abrandar.

Na passada sexta-feira, 26 de junho, após a grande final do Desafio Final, Marisa Pires e Marisa Susana surpreenderam ao protagonizar um momento de aproximação. As duas estiveram à conversa durante o pós-gala e chegaram mesmo a posar juntas para várias fotografias, deixando no ar a possibilidade de uma reconciliação.

Recorde-se que a amizade construída dentro da casa começou a sofrer um forte desgaste ainda antes da final da Casa dos Segredos 9, realizada a 31 de dezembro de 2025. Já fora do programa, o afastamento tornou-se cada vez mais evidente, dividindo o grupo em dois lados: Pedro Jorge e Marisa Pires de um lado, e Leandro Martins e Marisa Susana do outro.

Ao longo dos últimos meses, as trocas de críticas públicas e a recusa em manter qualquer contacto marcaram a relação entre os ex-concorrentes. No entanto, a participação de Pedro Jorge e Marisa Susana no Desafio Final acabou por abrir espaço para um entendimento entre ambos.

Agora, foi a vez de Marisa Pires dar um passo em frente. A empresária decidiu abordar Marisa Susana no final da gala, num encontro que decorreu de forma cordial e que terminou com um registo fotográfico conjunto.

Quem continua sem demonstrar qualquer intenção de reaproximação é Leandro Martins. O terceiro classificado do Desafio Final manteve-se distante durante toda a noite e fez questão de reforçar que prefere manter-se afastado, abandonando rapidamente o local sem alimentar qualquer tentativa de reconciliação.

Temas: Leandro Marisa Pedro Jorge

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