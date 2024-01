A ferver: Leandro e Miguel recusam convite de Vina para a festa por causa de Savate. Saiba mais

A noite desta quarta-feira foi de festa na casa mais vigiada do País, mas não para todos. A líder, Vina Ribeiro, convidou os nomeados - Bruno Savate, Jandira Dias, Jéssica Galhofas, Leandro e Miguel Vicente – para além de Bárbara Parada e Diana Lopes.

Contudo, Leandro e Miguel recusaram o convite da líder assim que souberam que Savate estaria presente na festa: Olha eu não vou, esquece isso. Eu não vou. Desculpa Vina, do fundo do coração. Se fosse lá fora nem pensava duas vezes, agora isto é um jogo, eu não me identifico, não vou ficar ali fechado naquele buraco com uma pessoa com uma energia daquelas. Está decidido», disse Miguel.

Leandro concordou: «Está lá o Savate eu não vou, não me dou com ele. Agradeço-te imenso, mas não vou. Uma coisa é ter de conviver com ele porque não o posso proibir de ele estar aí, outra coisa é estar no mesmo meio que ele, não consigo».

Diana Lopes insistiu com o concorrente, mas ele mostrou-se irredutível: «É uma opção de cada um, se eu não me sinto confortável, não vou. Não vou para uma festa para não estar bem e estar a receber energias negativas».