Votações encerradas! Saiba quem foi o primeiro concorrente expulso do Big Brother 2025

No Big Brother, chegou o momento mais aguardado da noite de domingo, 30 de março de 2025: a expulsão! Cláudio Ramos encerrou as votações, lançou o gráfico e revelou quem foi o nomeado menos votado desta semana pelos portugueses.

As percentagens não mentem: Leonardo Gerevini foi o concorrente escolhido para abandonar a casa, com 28% dos votos.

Veja aqui o momento da revelação da expulsão de Leonardo e todas as reações:

Recorde que Leonardo é de Chaves, tem 25 anos e trabalha no call center de um hospital privado. Licenciou-se em Ciências do Desporto e começou o mestrado, mas admite que a entrada no mundo do trabalho o fez abrandar nos estudos.

Divide casa com amigos estudantes e confessa que as festas são uma constante. Define-se como "cromo vaidoso", divertido e cheio de personalidade. Diz que tem muito sucesso junto do sexo oposto e que o bigode e o penteado "mullet" já são imagem de marca.

Solteiro, garante que é impossível passar despercebido. Por isso, entrou no Big Brother para se divertir, “dar canal” e, claro, conquistar ainda mais sucesso.

