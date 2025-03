Big Brother 2025: Este concorrente acredita fazer sucesso junto das mulheres por ser «um cromo vaidoso»

Esta é a divisão 'abandonada' da casa que promete causar o caos: As primeira imagens do temido Armazém

Tem 25 anos e vem de Chaves. Este concorrente do Big Brother 2025 está já a dar que falar. Cláudio Ramos acaba de apresentar Leonardo Gerevini, o novo habitante da casa mais vigiada do País. A gala de estreia do reality show, da TVI, está ao rubro, numa noite em que se assinalam os 25 anos do Big Brother, o formato que revolucionou o mundo da televisão em Portugal.

Leonardo é de Chaves, tem 25 anos e trabalha no call center de um hospital privado. Licenciou-se em Ciências do Desporto e começou o mestrado, mas admite que a entrada no mundo do trabalho o fez abrandar nos estudos. Divide casa com amigos estudantes e confessa que as festas são uma constante. Define-se como "cromo vaidoso", divertido e cheio de personalidade. Diz que tem muito sucesso junto do sexo oposto e que o bigode e o penteado "mullet" já são imagem de marca. Solteiro, garante que é impossível passar despercebido. Por isso, entra no Big Brother para se divertir, “dar canal” e, claro, conquistar ainda mais sucesso.

