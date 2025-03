Leonardo Gerevini guarda rancor de Carina Frias após expulsão? «Se não fosse eu, certamente ela não teria canal»

«Sou a Pessoa Mais Bonita do Mundo»

A primeira grande revelação de Leonardo no programa foi a sua autoconfiança. Com um sorriso de quem está totalmente à vontade com a sua imagem, o jovem declarou de forma ousada na VT de apresentação: «Sou a pessoa mais bonita do mundo». Para quem acompanhou o seu comportamento no Big Brother, a sua declaração de autoestima não é novidade. Com uma postura de «menino bonito», Leonardo destacou-se pela forma como se cuidava e a sua boa disposição.

O choque da expulsão

No entanto, Leonardo não escondeu a sua tristeza pela forma como a sua passagem no programa terminou. «Estou mesmo muito triste com isto tudo, ainda não me caiu a ficha», confessou, sublinhando que a sua saída do Big Brother foi algo que o apanhou completamente de surpresa. Ao contrário do que muitos expectavam, não foi Carina, a colega com quem criou uma ligação agridoce dentro da casa, a ser expulsa, mas sim ele próprio. «Achei que ia sair mesmo a Carina», revelou, mostrando que estava confiante na sua permanência.

Carina: De interesse romântico a “pedra no sapato”

Uma das críticas que o ex-concorrente não hesitou em fazer foi em relação ao jogo de Carina. «Eu, como telespectador, não gostava do tipo de jogo que ela fazia… ela não fazia nada», afirmou, justificando que, para ele, a participação de Carina na casa tem sido pouco relevante. Leonardo fez questão de frisar que foi ele quem realmente trouxe dinâmica à participação dela no programa. «Se não fosse eu, certamente ela não teria canal», destacou.

No entanto, o ex-participante não se limitou a Carina. Questionado sobre quem mais não estava a dar o seu melhor dentro do jogo, Leonardo não poupou Gonçalo, outro dos concorrentes da casa. «O Gonçalo… gosto dele, mas só está lá a conversar e mais nada», disse, deixando claro que não estava satisfeito com a falta de ação por parte de alguns colegas.

Outro ponto importante abordado por Leonardo foi o seu envolvimento com Carina. Embora ambos tenham criado alguma empatia na casa, Leonardo garantiu que não tinha como objetivo fazer um "jogo de casal". A situação mudou por completo quando Carina, em direto, revelou que se sentiu desconfortável com a aproximação de Leonardo. «Ela só em direto é que me avisou que se sentiu desconfortável», revelou.

Leonardo destacou ainda que, para ele, o mais importante foi manter-se fiel a si mesmo, mesmo que isso implicasse ser «um pouco mulherengo», como ele próprio admitiu. Contudo, a sua postura também refletiu «humildade», algo que ele fez questão de salientar. A maneira como lidou com as relações e os jogos dentro da casa, segundo ele, foi sempre genuína.