Uma interrupção inesperada na gala! Leonardo Gerevini revolta-se e confronta Carina Frias: «Estou fulo!»

Durante a gala do Big Brother, um momento de tensão marcou a noite quando Leonardo Gerevini confrontou Carina Frias em direto. O concorrente, que já tinha admitido que entrou no programa para conhecer raparigas e que a sua personalidade é naturalmente «atiradiça», mostrou-se indignado com a colega.

Segundo Leonardo, Carina nunca demonstrou desconforto com as suas atitudes dentro da casa, apenas o fez publicamente na gala.

Visivelmente irritado, o concorrente acusou Carina de ser hipócrita e de expô-lo injustamente perante os colegas e o público: «Estou fulo!»

Carina, por sua vez, defendeu-se, garantindo que sempre se sentiu desconfortável com algumas brincadeiras e que pensou que tinha ficado claro e percetível.

O confronto rapidamente gerou debate entre os restantes concorrentes. Resta agora saber como esta troca de acusações irá afetar a dinâmica dentro da casa nos próximos dias.

Veja o momento completo aqui:

Veja também: