Fazer tatuagens em cada nádega para ganhar 30 euros? Este concorrente do Big Brother aceitou

Leonardo Gerevini divertiu a gala de estreia do Big Brother com a sua história insólita. O concorrente do Big Brother 2025 tem uma tatuagem em cada nádega que fez numa noite de amigos e pela qual ganhou a módica quantia de 309 euros.

Este concorrente do Big Brother 2025 tem 35 anos e nasceu e cresceu em Chaves. E está no reality show da TVI porque quer «ser famoso e conhecer meninas»

«Quero entrar no Big Brother porque quero ser famoso e conhecer meninas. (…) Houve uma noite que ao sair da noite resolvemos fazer tatuagens. E realmente eu fiz uma em cada nádega. Estou cheio de medo da reação da minha mãe quando vir isto, desculpa!», declarou na VT de apresentação.

«Sou um menino bonito, sou a pessoa mais bonita do mundo. Olho para o espelho e digo: este gajo é mesmo gostoso!», exclamou Leonardo, dizendo ainda qual é o género de mulher que aprecia: « O meu número 1 mesmo é loirinha, de olho azul. E se for altinha como eu, está perfeitinha para mim. E eu sendo um rapaz bonito…»

Veja aqui a VT de apresentação de Leonardo Gerevini, concorrente do Big Brother 2025.

O Leonardo é de Chaves, tem 25 anos e trabalha no call center de um hospital privado. Licenciou-se em Ciências do Desporto e começou o mestrado, mas admite que a entrada no mundo do trabalho o fez abrandar nos estudos. Divide casa com amigos estudantes e confessa que as festas são uma constante. Define-se como "cromo vaidoso", divertido e cheio de personalidade. Diz que tem muito sucesso junto do sexo oposto e que o bigode e o penteado "mullet" já são imagem de marca. Solteiro, garante que é impossível passar despercebido. Por isso, entra no Big Brother para se divertir, “dar canal” e, claro, conquistar ainda mais sucesso.

