Liliana Aguiar declara-se ao marido, em data especial: «Esposa feliz, vida feliz. Amo-te»

Foi nesta segunda-feira, dia 6 de novembro, que a ex-concorrente do Big Brother, Liliana Aguiar, assinalou nas redes sociais o 45º aniversário do marido, Francisco Nunes.

Foi através do Instagram que Liliana Aguiar partilhou um vídeo onde surge na praia ao lado do marido e dos filhos. Nas imagens, é possível ver Francisco Nunes a soprar as velas.

Na descrição da publicação, Liliana Aguiar declarou-se: «O puto faz 45 anos… Um aniversário cheio de amor, simplicidade e alegria. Que a vida nos sorria sempre com Deus a cuidar de nós e da nossa família. Esposa feliz, vida feliz. Amo-te», escreveu.

