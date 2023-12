Liliana Aguiar sofre acidente de carro no Dubai: «Um estoiro gigante»

Liliana Aguiar, ex-concorrente do Big Brother, teve um acidente de viação no Dubai, país onde se encontra a viver com o companheiro e os filhos. A revelação foi feita através dos stories, da sua página de Instagram.

«Estou assim um bocadinho indisposta, porque vínhamos a conversar e, de repente, oiço um estoiro gigante. Bateram-nos», começou por referir Liliana Aguiar num vídeo, partilhado naquela ferramenta da rede social.

A ex-concorrente acrescentou: «Agora, estamos aqui, parados, não à espera da polícia, porque vamos fazer a participação online. E vamos, agora, fazer a troca do carro, porque este ficou com a traseira completamente desfeita».

«Confesso que estou muito, muito maldisposta. Não estava a contar», afirmou ainda Liliana Aguiar, visivelmente perturbada com o que tinha acabado de acontecer.