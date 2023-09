Liliana Aguiar sobre reconciliação com Francisco Nunes: «A mágoa pode levar-nos a fazer coisas horríveis»

A viver no Dubai atualmente, Liliana Aguiar, ex-concorrente do «Big Brother», passou por uma fase complicada no casamento com Francisco Nunes e esta segunda-feira, dia 21 de agosto, abriu o jogo sobre o processo de reconciliação.

Tudo começou com uma publicação de Francisco Nunes no Instagram: «Com tantos erros cometidos, tantas palavras ditas em raiva melindrando a credibilidade de ambos, mas também com muitas vitórias conquistadas...», escreveu.

«...Só queremos que os nossos 5 filhos absorvam que o caminho é para a frente, com amor e perdão tudo se constrói e reconstrói! Nós acreditamos que amar é não desistir… e mesmo que a tarefa seja difícil, nós sabemos que é o melhor!», acrescentou na legenda de um vídeo.

Liliana Aguiar comentou a partilha do marido e falou sobre a reconciliação: «Foram momentos difíceis, momentos de dor de muita injustiça momentos de raiva, mentiras, verdades, mas neste longo processo percebi que a mágoa pode levar-nos a fazer coisas horríveis».

«E pior do que duas pessoas magoadas à procura de apoio em todo o lado até em advogados é perceber a quantidade de gente falsa que nos rodeia», acrescentou Liliana Aguiar.

A ex-concorrente continuou o desabafo: «Tive e tenho bons amigos que respeitaram a minha decisão. Depois existem aquelas que acham que podem tudo até de tentar fazer com que a nossa reconciliação não aconteça e dê errado».

«Era mais fácil, experimentar algo novo sem dúvida,mas eu nunca gostei de caminhos fáceis e pela minha família já engoli muita coisa e inclusive pessoas», sublinhou.

Liliana Aguiar rematou: «Chegou a hora de viver para a nossa família, e os outros olharem para nós. Gostem ou não gostem, achem certo ou não .. ESCOLHEMOS ASSIM! Já sabemos que o melhor e pior ficará sempre para nós. Grande lição! Deus nos acompanhe e de sabedoria para sermos eternamente felizes».

