Cláudio Ramos chocado com realidade surpreendente de Liliana Almeida: «Não imaginava nada disto»

«Já lia cartas em miúda»: Liliana Almeida tem vindo a dedicar-se à terapia com Taças Tibetanas, Gongos Planetários e Taças de Cristal

Liliana Almeida esteve esta quarta-feira, 21 de maio, no programa Dois às 10, onde conversou com Cláudio Ramos sobre o seu mais recente projeto e percurso espiritual. A ex-concorrente do Big Brother Famosos tem vindo a dedicar-se à terapia com Taças Tibetanas, Gongos Planetários e Taças de Cristal — práticas ligadas ao som e à espiritualidade.

«Eu já lia cartas em miúda às minhas tias. Elas podem confirmar isso. Sempre tive muita vontade do místico», revelou Liliana, assumindo que a ligação ao mundo espiritual é antiga e genuína. «Isto, para mim, não é uma moda. É verdade, é o caminho que quero continuar, é um propósito para mim, porque isto não só me ajuda a mim, como ajuda as pessoas que chegam até mim», explicou.

O apresentador Cláudio Ramos também se mostrou surpreendido com a novidade: «Não imaginava nada disto. Uma vez, foste nossa convidada e eu disse-te que tinhas luz, porque eu acho mesmo que és uma pessoa, não é que não pertenças a este mundo, que tem muita luz», começou por dizer.

Mas a grande surpresa não ficou por aqui: «Não imaginava isto, mas assim que te vi a conversar com a Júlia Pinheiro, percebi logo. Fiquei surpreso, mas não me surpreendeu. Achei: 'Olha, encaixa bem'. Acredito muito nestas coisas», rematou o apresentador.

Durante a conversa, Liliana destacou a importância de um processo interno profundo para iniciar este trabalho: «Foi preciso ir fundo em mim. Não comecei a fazer isto do nada. Fui ao fundo do poço e só assim consegui ver Deus.» A ex-concorrente fez formação na Escola Internacional de Taças Tibetanas e aprofundou os conhecimentos com estudos sobre Gongos Planetários e Taças de Cristal, assumindo estar agora focada em ajudar os outros através da energia e do som.

