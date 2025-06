«Foi mais do que um encontro...»: A novidade de Liliana Almeida que deixou os fãs em êxtase total

Foi com muito entusiasmo que Liliana Almeida voltou a reviver um sonho antigo. Na passada segunda-feira, 9 de junho, as Nonstop subiram ao palco para atuar nos Santos à Campolide, em Lisboa, e a ex-concorrente do Big Brother Famosos não escondeu a emoção de voltar a atuar.

«Já não atuamos juntas há mais de um ano. Fico sempre um bocadinho nervosa antes dos concertos. No dia em que tal não acontecer, deixo de cantar, porque deixa de fazer sentido», começou por confessar a artista, em declarações à Selfie.

«Gosto sempre de estar com elas, é sempre bom reviver aqueles tempos em que éramos os alicerces umas das outras, quer no palco, quer fora. Estar com elas é sempre muito nostálgico e é poderosíssimo, porque somos quatro mulheres com várias lutas e conseguimos, de certa forma, dar a volta a essas lutas com muita resiliência, posso dizer assim», prosseguiu, referindo-se às restantes membros da girlband.

«Sinto-me muito grata por estar com elas hoje. Estou um bocadinho nervosa e creio que elas também. Estamos quase a completar 25 anos de carreira, é importante apontar isto. Para o ano, completamos 25 anos de carreira. Vamos ver que surpresas é que trazemos ao público que ainda nos acompanha até hoje», findou.

Liliana Almeida faz agradecimento aos fãs

Nas redes sociais, Liliana Almeida partilhou um vídeo do concerto e mostrou-se grata pelo carinho do público que esteve presente.

«Ontem, nos Santos de Campolide. Uniram-se todos. Sem palavras… foi memorável. Energia. Amor. Irmandade. Música. Pulsamos num só coração. Obrigada a quem esteve connosco. Foi mais do que um encontro — foi uma celebração daquilo que somos», começou por escrever. «Manas de sempre, possas, ainda estamos para as curvas e retas em direção ao céu... Gratidão», acrescentou.

Veja aqui o vídeo do momento: