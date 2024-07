Uma nova Liliana Almeida! Veja a mudança de visual da ex-concorrente do Big Brother

Liliana Almeida, cantora e ex-concorrente do Big Brother Famosos, mudou de visual e mostrou tudo com um vídeo no Instagram. Agora loira, Liliana mostra-se numa nova fase de vida, com energias renovadas.

Ora veja:

Recorde que recentemente, o casamento de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida chegou ao fim. A notícia foi avançada pelos próprios na segunda-feira dia 3 de junho, através de um comunicado nas redes sociais. «O amor nunca se perde, transforma-se! E foi o que aconteceu connosco. Nós, como casal, chegámos ao fim da nossa caminhada juntos e sabemos, agora, que tudo o que essa nossa partilha intensa e este encontro nos deu, de bom e de mau, de certo e de errado, foi para crescermos enquanto seres humanos», pode ler-se.

Bruno e Liliana vão manter a relação profissional e garantem: «Vamos todos reencontrar-nos em breve em variados palcos, onde continuaremos a atuar juntos. E quem sabe noutros projetos». «Não faremos agora, nem no futuro, qualquer comentário sobre este assunto e, por isso, pedimos compreensão e que sejam gentis num assunto que é frágil para nós e para as nossas famílias», escreveram ainda.

Recorde-se que a história de amor de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida começou no Big Brother Famosos, onde ambos participaram e casaram-se em setembro de 2022.