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Liliana, do ‘Secret Story 10’, recebe a notícia que mais desejava: «Não é necessário quimioterapia»

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Liliana, do ‘Secret Story 10’, recebe a notícia que mais desejava: «Não é necessário quimioterapia» - Big Brother
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A ex-concorrente da TVI partilhou um vídeo ao lado da filha e revelou que recebeu a notícia que mais temia não ouvir: «Hoje só temos motivos para festejar e agradecer», escreveu.

Depois de meses marcados pela luta contra o cancro da mãe, Liliana, ex-concorrente do ‘Secret Story 10’, tem finalmente motivos para celebrar.

Através de um vídeo partilhado no TikTok, onde surge num momento de felicidade ao lado da filha, a antiga participante do reality show da TVI revelou ter recebido uma notícia muito aguardada sobre o seu estado de saúde: «A mãe liga e a notícia que tem, NÃO É NECESSÁRIO QUIMIOTERAPIA», escreveu na legenda da publicação.

Visivelmente emocionada, Liliana admitiu que esta era uma das maiores preocupações nesta nova fase do tratamento: «O que mais temíamos neste próximo passo, mas Deus é grande 🙏🏼 e o bicho para já está controlado», acrescentou.

A ex-concorrente terminou a publicação com uma mensagem de gratidão e esperança: «Hoje só temos motivos para festejar e agradecer.»

A notícia rapidamente emocionou os seguidores, que encheram a caixa de comentários com mensagens de carinho, apoio e felicitações por mais esta conquista na batalha contra a doença.

Depois de tantos meses de incerteza, o dia é de celebração para Liliana, que não escondeu a emoção por poder, finalmente, respirar de alívio e agradecer por esta importante vitória.

 

Filha de ex-concorrente do Secret Story enfrenta novo desafio e a mãe não esconde a emoção: «Coração apertado...»

A finalista do Secret Story 10, Liliana Araújo, recorreu ao Instagram para assinalar o início de uma nova etapa para a Maria, a filha, deixando uma mensagem carregada de emoção.

A filha de Liliana e Ricky vai entrar para a escola e a finalista do Secret Story 10 revelou tudo sobre a visita à futura escola da filha. «Hoje começa um dia muito importante», começou por escrever na legenda de um conjunto de imagens. De seguida, Liliana Araújo admitiu estar a viver o momento com alguma ansiedade: «Coração apertado, mas tudo vai dar certo. Mandem muita força para a mini influencer que ela precisa».

Recorde-se que Maria é fruto da relação de Liliana Araújo com Ricky.

Veja o vídeo.

Temas: Liliana Araújo

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