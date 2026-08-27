Dois andares e uma escadaria imponente: Ex-concorrente do Secret Story abre portas da casa de luxo

A participação no Secret Story 10 ficou para trás e Liliana Araújo já retomou a sua vida fora da casa mais vigiada do país. Depois de meses sob os holofotes, a ex-concorrente regressou à rotina e, nas redes sociais, tem mostrado alguns momentos do seu dia a dia, incluindo o espaço onde vive.

A casa de Liliana não passa despercebida. As imagens que partilha permitem conhecer alguns dos recantos do seu lar, marcado por uma decoração moderna, sofisticada e cuidadosamente pensada.

Entre os vários detalhes que se destacam está a imponente escadaria iluminada, um dos elementos mais marcantes da habitação. O espaço combina linhas contemporâneas com apontamentos de luxo, criando uma atmosfera elegante e acolhedora.

Um lar com uma decoração sofisticada

A residência de Liliana Araújo apresenta uma estética contemporânea, com uma aposta evidente em linhas simples e numa decoração cuidada. Os diferentes elementos parecem conjugar-se para criar um ambiente simultaneamente moderno e confortável.

A iluminação é outro dos pontos fortes da casa. Para além da escadaria, os vários focos de luz contribuem para valorizar os espaços e os detalhes decorativos, dando ao imóvel um ar ainda mais requintado.

Embora Liliana não revele todos os recantos da sua residência, aquilo que vai mostrando nas redes sociais é suficiente para despertar a curiosidade dos seguidores. Cada nova fotografia ou vídeo permite descobrir um pouco mais do seu universo pessoal.

Um dos detalhes que mais chama a atenção

Entre os elementos visíveis nas imagens, a escadaria assume particular protagonismo. Com iluminação integrada e um desenho imponente, acaba por ser uma das características que mais contribui para o ambiente luxuoso da habitação.

A decoração segue uma linha moderna e elegante, sem perder a componente confortável que se espera de uma casa familiar. O resultado é um espaço com uma identidade bastante própria e que combina funcionalidade com sofisticação.

Assim, meses depois da sua saída do Secret Story 10, a casa de Liliana Araújo continua a despertar a atenção de quem acompanha a ex-concorrente. Longe de ser apenas o cenário de um momento de regresso após o reality show, tornou-se também uma das facetas da sua vida privada que mais curiosidade suscita entre os seguidores.

Entre o conforto, a modernidade e alguns detalhes de luxo, o lar de Liliana Araújo revela uma realidade bem diferente. Percorra a galeria e veja todas as imagens.