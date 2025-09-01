Liliana Filipa fez anos e celebrou num paraíso de água transparente a poucas horas de Portugal

Liliana Filipa é uma influencer de sucesso e até no seu aniversário continua a mostrar o que a vida tem de melhor. A jovem celebrou 31 anos na paisagem idílica de Formentera, que fica a poucas horas de Portugal e mostrou tudo nas redes sociais.

«Casei os anos em Formentera com amigos e família, tal como adoro! :) 31 no dia 31, obrigada pelo vosso carinho, sempre 💘», escreveu a jovem nas redes sociais, numa publicação onde mostra as imagens incríveis, do paraíso de água transparente e quentinha.

Na caixa de comentários são várias as mensagens de parabéns e desejos positivos para Liliana Filipa: «Muitos parabéns Lili 🤩🤩 um beijinho grande 💗»; «Parabéns, boneca! Continua sempre linda e maravilhosa ❤️», lê-se.

