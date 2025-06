«Não aguento tanta beleza». Liliana Filipa causa furor «na deslumbrante Côte d’Azur

Liliana Filipa 'incendiou' as redes sociais ao mostrar-se em mais um destino de sonho. Desta vez o escolhido foi o incrível Sul de França, mais concretamente a icónica Côte d'Azur.

A ex-concorrente do Secret Story e também influencer digital deu as boas-vindas ao 'verão europeu' em grande estilo, escolhendo como cenário as praias da Riviera Francesa.

Numa série de fotografias partilhadas no seu perfil de Instagram, Liliana surgiu radiante entre paisagens mediterrânicas de cortar a respiração.

«Euro Summer 🌞 A dar início ao verão europeu na deslumbrante Côte d’Azur!!! Amo o charme mediterrâneo da Riviera Francesa», escreveu na legenda da partilha.

A publicação rapidamente se tornou viral, reunindo milhares de gostos e centenas de comentários por parte dos fãs, que não pouparam elogios ao look de Liliana e ao destino escolhido.

Entre praias com águas cristalinas, vilas pitorescas e pores do sol de cinema, as imagens transmitiram não só o glamour da Riviera Francesa, mas também a energia leve e luminosa que caracteriza os meses de verão.

Vestida com elegância descontraída, Liliana destacou-se com outfits frescos e sofisticados, em tons que harmonizavam com a paleta azul-turquesa do mar e o dourado suave do entardecer francês.

O registo visual, digno de editorial, parece saído diretamente de uma campanha de moda – algo que os seus seguidores já habituados ao seu bom gosto não deixaram passar despercebido.

A Côte d’Azur, conhecida pelas suas cidades emblemáticas como Nice, Saint-Tropez e Cannes, é há décadas um destino de eleição para celebridades e viajantes à procura de beleza natural e sofisticação. Liliana Filipa soube captar esse espírito como poucos, transportando os seus fãs para uma atmosfera de férias de sonho.