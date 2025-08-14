Casal assaltado à mão armada em frente aos filhos em Vilamoura já reagiu: «Profundamente traumático»

Casal de ex-concorrentes de reality shows assaltado à mão armada em Vilamoura

Liliana Filipa e Daniel Gregório viveram momentos de terror na madrugada de terça-feira, 12 de agosto, quando foram vítimas de um assalto à mão armada junto ao aldeamento onde estavam alojados, em Vilamoura, acompanhados pelos filhos, Ariel e Santi. Veja aqui o vídeo.

O crime, cometido por dois homens de capacete, obrigou Daniel Gregório a entregar um relógio ao assaltante. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e não foram efetuados disparos.

Nas redes sociais, Liliana Filipa reagiu, descrevendo o episódio como “profundamente traumático” e agradecendo as mensagens de apoio: «Estamos bem, ainda que com o coração apertado e assustados (…) Neste momento, a nossa maior preocupação é tentar distrair as crianças ao máximo para que se lembrem cada vez menos do que aconteceu.»