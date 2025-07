Liliana Filipa usa biquíni super sensual que todas querem ter: mas o preço não é para todas as carteira

Liliana Filipa deixa tudo e todos de queixo caído com as fotos mais sexy da Internet

Liliana Filipa esteve recentemente a desfrutar de umas férias em Sicília, Itália, e aproveitou a ocasião para atualizar as redes sociais com fotografias daquele paraíso. Mas foram os registos em que surge em biquíni que deixaram os fãs de queixo caído.

Não é segredo para ninguém que a influencer é dona de uma silhueta invejável, mas voltou a surpreender com imagens em que surge de biquíni azul muito reduzido, que deixa em evidências as suas curvas de sonho.

O biquíni é da marca de Liliana Filipa, La Femme, e custa 82,90€ euros.

Na caixa de comentários daquela publicação cheia de sensualidade, os fãs fizeram rasgados elogios. «Perfeição que fala ❤️», «muito linda sempre 🩵», «Tudo lindo ❤️», «Tu és feita para o verão Europeu 😍», «Divina Liliana 😍», «Arrasou», pode ler-se.

Percorra a nossa galeria e veja as fotos que estão a dar que falar

O paraíso europeu. Este é o destino de férias de eleição de Liliana Filipa: e os voos custam 100 euros

Liliana Filipa esteve a aproveitar umas férias de sonho em Palermo, na Sicília, e deixou os fãs rendidos às paisagens que por lá encontrou, e que foi partilhando nas redes sociais. Aquela ilha italiana é cada vez mais um destino de eleição para passar férias e, espante-se: os voos não são nenhum balúrdio!

Segundo as plataformas de pesquisa de voos, as viagens de Lisboa para Sicília rondam os 100 euros em época alta - agora no verão - e este é um destino que agrada a todos: é rico em história, monumentos, tem uma cultura diversificada, paisagens naturais de cortar a respiração, praias e a gastronomia é única. A juntar a tudo isto, o clima é mediterrânico, o que faz com que se tenha tornado um dos destinos preferidos dos turistas europeus durante a estação quente.

Além de tudo isto, o povo siciliano é conhecido pela sua hospitalidade e os alojamentos locais são bastante acessíveis - segundo a Trivago, existem quartos naquela região a partir dos 50 euros por noite.

Percorra a nossa galeria e roa-se de inveja destas férias de sonho de Liliana Filipa