Uma verdadeira bomba: Liliana Filipa posa em biquíni reduzido e faz subir a temperatura no México

Um brinde ao bicampeão: Liliana Filipa celebra vitória do Sporting durante as férias no México

Liliana Filipa já nos habituou à sua sensualidade, mas, desta vez, superou todas as expectativas e voltou fazer furor nas redes sociais. De férias no México, a influenciadora partilhou um conjunto de fotografias muito sensuais, onde surge de biquíni verde muito reduzido e deixa em evidência o corpo escultural de que é dona.

Os fãs ficaram rendidos à sensualidade e à forma física invejável da ex-concorrente da Casa dos Segredos. «Guapa», «Perfeita», «Não se aguenta», «Uma verdadeira sereia», «Arrasas em qualquer sítio» e «Linda de morrer» são alguns dos comentários que se podem ler na publicação.

Percorra a nossa galeria e veja as fotos cheias de ousadia

Liliana Filipa celebra bicampeonato do Sporting do outro lado do oceano

Liliana Filipa e Daniel Gregório, ambos de 30 anos, estão a desfrutar de umas férias em família no México, na companhia dos filhos, Ariel, de seis anos, e Santi, de cinco. Apesar da distância, o casal e as duas crianças ficaram eufóricas com a conquista do bicampeonato de futebol por parte do Sporting Clube de Portugal, feito que os verde e brancos não conseguiam há 71 anos. Do outro lado do oceano, a família celebrou com pompa e circunstância.

Nas redes sociais, Liliana Filipa publicou uma fotografia dos filhos a fazerem a tão famosa máscara de Viktor Gyokeres, o jogador sensação do Sporting. Depois, a influenciadora partilhou um registo de dois copos de tequila, o cocktail escolhido por ela e por Daniel para fazerem o brinde a esta vitória.

Percorra a nossa galeria e veja as imagens em questão.