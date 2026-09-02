Está a dar que falar. Liliana Filipa recebe presente que levanta suspeitas de um possível novo romance

Ao Minuto

11:31
Ana Luísa faz desabafo comovente: «Cheguei a duvidar de mim própria...» - Big Brother
05:56

Ana Luísa faz desabafo comovente: «Cheguei a duvidar de mim própria...»

11:26
«Pensei que já tinha encerrado este capítulo»: está confirmada a primeira comentadora do Big Brother All Stars - Big Brother

«Pensei que já tinha encerrado este capítulo»: está confirmada a primeira comentadora do Big Brother All Stars

11:17
Sara e João Ventura voltam a protagonizar uma discussão acesa: «Viste como falaste agora?» - Big Brother
01:40

Sara e João Ventura voltam a protagonizar uma discussão acesa: «Viste como falaste agora?»

11:12
Ventura é implacável com Nuno: «Foste uma marioneta no jogo dela» - Big Brother
03:02

Ventura é implacável com Nuno: «Foste uma marioneta no jogo dela»

11:08
«Confiei e bati com a cabeça»: Sara mostra-se arrependida da proximidade com esta concorrente - Big Brother
02:53

«Confiei e bati com a cabeça»: Sara mostra-se arrependida da proximidade com esta concorrente

10:32
Nuno explica o motivo do nome carinhoso pelo qual a irmã lhe chama: «Jojo» - Big Brother
02:55

Nuno explica o motivo do nome carinhoso pelo qual a irmã lhe chama: «Jojo»

10:22
Susana Dias Ramos revela novo projeto profissional na TVI - Big Brother
03:26

Susana Dias Ramos revela novo projeto profissional na TVI

10:19
Momento arrepiante. Esta é a mensagem do pai de Sara que a deixa completamente emocionada - Big Brother
01:25

Momento arrepiante. Esta é a mensagem do pai de Sara que a deixa completamente emocionada

10:10
Acordar emotivo: Nuno ouve áudio da irmã. Veja a reação - Big Brother
01:10

Acordar emotivo: Nuno ouve áudio da irmã. Veja a reação

01:22
Sara não se perdoa e esta é a reação da concorrente pós sanção do Big - Big Brother
03:49

Sara não se perdoa e esta é a reação da concorrente pós sanção do Big

01:12
Eis a atitude de Sara que levou os concorrentes a ter a sanção mais severa - Big Brother
02:30

Eis a atitude de Sara que levou os concorrentes a ter a sanção mais severa

00:18
Vencedor promete pagar uma viagem aos finalistas? Saiba tudo sobre a promessa - Big Brother
01:20

Vencedor promete pagar uma viagem aos finalistas? Saiba tudo sobre a promessa

23:07
Em prantos, Sara desabafa com Nuno: «eu massacro-me» - Big Brother
04:07

Em prantos, Sara desabafa com Nuno: «eu massacro-me»

22:47
Sara fora de si com as imagens que viu: «Que burra (…) perdemos por minha causa» - Big Brother
02:36

Sara fora de si com as imagens que viu: «Que burra (…) perdemos por minha causa»

22:33
Concorrentes escrevem cartas de amor uns aos outros e o momento é de ir às lágrimas - Big Brother
18:17

Concorrentes escrevem cartas de amor uns aos outros e o momento é de ir às lágrimas

22:31
A três dias da grande final esta foi a sanção que «congelou» os concorrentes. Não vai acreditar no que aconteceu - Big Brother

A três dias da grande final esta foi a sanção que «congelou» os concorrentes. Não vai acreditar no que aconteceu

22:13
«Deviam honrar as regras e decidiram ignorar»: Big Brother dá sanção pesada e há quem leve as mãos à cabeça - Big Brother
04:44

«Deviam honrar as regras e decidiram ignorar»: Big Brother dá sanção pesada e há quem leve as mãos à cabeça

22:07
Concorrentes em choque ao perceber que falaram demais. Veja todas as reações - Big Brother
02:18

Concorrentes em choque ao perceber que falaram demais. Veja todas as reações

22:05
As imagens que todos querem ver: Concorrentes dizem o que não devem e são confrontados - Big Brother
02:59

As imagens que todos querem ver: Concorrentes dizem o que não devem e são confrontados

22:02
Maria Botelho Moniz deixa Vanessa em lágrimas com notícia do exterior: «Aconteceu» - Big Brother
01:15

Maria Botelho Moniz deixa Vanessa em lágrimas com notícia do exterior: «Aconteceu»

21:39
Milhares de visualizações. Esta é a notícia que se tornou viral e está diretamente ligada ao futebol português - Big Brother

Milhares de visualizações. Esta é a notícia que se tornou viral e está diretamente ligada ao futebol português

21:11
O que dizia a mensagem de Raquel para Nuno, que chocou a casa? Nós mostramos - Big Brother

O que dizia a mensagem de Raquel para Nuno, que chocou a casa? Nós mostramos

21:02
Vanessa apanha Sara a chorar. E este é o motivo - Big Brother
02:32

Vanessa apanha Sara a chorar. E este é o motivo

19:50
Maria Botelho Moniz fala sobre coincidência arrepiante e Nuno desfaz-se em lágrimas - Big Brother
05:38

Maria Botelho Moniz fala sobre coincidência arrepiante e Nuno desfaz-se em lágrimas

19:50
Ana Luísa desfaz-se em lágrimas ao ser surpreendida com mensagem da filha - Big Brother
02:31

Ana Luísa desfaz-se em lágrimas ao ser surpreendida com mensagem da filha

Acompanhe ao minuto

Está a dar que falar. Liliana Filipa recebe presente que levanta suspeitas de um possível novo romance

  • Sofia Noval Baptista
Está a dar que falar. Liliana Filipa recebe presente que levanta suspeitas de um possível novo romance - Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Liliana Filipa celebrou mais um aniversário esta semana e, entre as várias partilhas que fez nas redes sociais, houve uma fotografia que não passou despercebida. A influenciadora mostrou um elegante ramo de flores, mas não revelou quem esteve por detrás do gesto, deixando no ar a curiosidade sobre a identidade de quem lhe ofereceu o presente.

Liliana Filipa completou mais um ano de vida no dia 31 de agosto e assinalou a data nas redes sociais. Entre as publicações que partilhou com os seguidores, uma em particular acabou por despertar a atenção: uma fotografia onde surge com um ramo de flores.

Sem identificar qualquer pessoa na publicação ou esclarecer a origem do presente, Liliana Filipa optou por deixar o gesto falar por si. E foi precisamente a ausência de uma explicação que acabou por alimentar a curiosidade.

A fotografia surge num contexto particularmente sugestivo. Um ramo de flores é, muitas vezes, associado a um gesto romântico ou a uma demonstração especial de carinho, mas a verdade é que Liliana não revelou se o presente partiu de alguém especial ou simplesmente de uma pessoa próxima que quis assinalar a ocasião.

Assim, fica a questão: quem terá oferecido as flores a Liliana Filipa?

A influenciadora não deu pistas sobre a identidade do remetente, mantendo o mistério em torno do presente. Também não esclareceu se existe algum significado especial associado ao ramo, deixando espaço para diferentes interpretações.

A publicação acabou, desta forma, por chamar a atenção não apenas pelo aniversário de Liliana, mas sobretudo pelo pequeno detalhe que ficou por explicar. Terá sido um gesto romântico ou apenas uma surpresa de alguém que lhe é próximo?

Por enquanto, a resposta permanece do lado de Liliana Filipa — que, ao não identificar quem lhe ofereceu as flores, deixou no ar uma dúvida que promete alimentar a curiosidade dos seguidores.

Junte-se ao nosso WhatsApp
Temas: Liliana Filipa

Relacionados

Não é o biquíni, nem a paisagem! Este pormenor nas fotos de aniversário de Liliana Filipa está a dar que falar

Surpreendente! Entre na mansão de sonho de Liliana Filipa: «O nosso palácio»

Barco, jacuzzi e um misterioso jantar a dois: Liliana Filipa vive dias inesquecíveis no Algarve

O destino de sonho escolhido por Liliana Filipa para uma escapadinha com os filhos fica em Portugal

Fora da Casa

Ao falar da ansiedade da filha, cara conhecida acaba por fazer confissão: «Toda a minha vida sofri»

Há 33 min

Terminou uma relação de cinco anos, mas voltou a encontrar o amor. Agora, Eva Pais anuncia importante novidade: «Voltei...»

Há 1h e 0min

Garantiu ter tido um caso com famoso jogador do Benfica. Anos depois, casou-se com outro futebolista. Veja como está atualmente

Há 1h e 21min

Bárbara Parada abre as portas da sua casa de sonho. E esta divisão vai deixá-lo boquiaberto

Há 2h e 56min

Não é o biquíni, nem a paisagem! Este pormenor nas fotos de aniversário de Liliana Filipa está a dar que falar

Ontem às 20:33

Liliana Filipa deslumbra em biquíni no dia de aniversário. Mas é um pormenor nas fotos que rouba todas as atenções

Ontem às 20:25
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

A três dias da grande final esta foi a sanção que «congelou» os concorrentes. Não vai acreditar no que aconteceu

Ontem às 22:31

Concorrentes do Big Brother em choque com morte de ícone da música portuguesa

Ontem às 15:32

O que dizia a mensagem de Raquel para Nuno, que chocou a casa? Nós mostramos

Ontem às 21:11
03:59

Mensagem de Raquel para Nuno deixa a casa boquiaberta: «Mentiroso»

Ontem às 19:03

Com apenas dois anos, há uma coisa que o filho de Maria Botelho Moniz consegue fazer que a maioria das crianças da sua idade não

Ontem às 14:12
Ver Mais

Notícias

«Pensei que já tinha encerrado este capítulo»: está confirmada a primeira comentadora do Big Brother All Stars

Há 30 min

Ao falar da ansiedade da filha, cara conhecida acaba por fazer confissão: «Toda a minha vida sofri»

Há 33 min

Terminou uma relação de cinco anos, mas voltou a encontrar o amor. Agora, Eva Pais anuncia importante novidade: «Voltei...»

Há 1h e 0min

Garantiu ter tido um caso com famoso jogador do Benfica. Anos depois, casou-se com outro futebolista. Veja como está atualmente

Há 1h e 21min

Está a dar que falar. Liliana Filipa recebe presente que levanta suspeitas de um possível novo romance

Há 1h e 50min
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

São o casal mais acarinhado do mundo dos realities. E esta declaração de amor está a comover a Internet

Ontem às 16:43

Está irreconhecível! Veja a impressionante transformação desta cara conhecida após procedimento estético

Ontem às 15:31

Com apenas dois anos, há uma coisa que o filho de Maria Botelho Moniz consegue fazer que a maioria das crianças da sua idade não

Ontem às 14:12

Há uma tradição indispensável na família de Cristina Ferreira: Descubra qual é

Ontem às 09:14

Margarida Castro e Daniel Panelo vivem momentos conturbados: «Temos problemas atrás de problemas»

30 ago, 19:53
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Perdi muito cabelo": Marcia Soares faz desabafo sobre verão

Há 1h e 28min

João Ricardo deixa elogio sobre Inês Morais... mas volta atrás: "Desculpem"

Há 1h e 34min

Catarina Miranda revela: "Ninguém está à espera do que vai acontecer"

Há 2h e 47min

A três dias da final, há sanção no "Big Brother Verão"... e soberano toma atitude drástica!

Ontem às 22:22

Flávio Furtado passa por mudança no rosto... e diferença é "visível logo após tratamento"!

Ontem às 18:32
Ver Mais Outros Sites