Quer ter o vestido 'barbie' igual ao de Liliana Filipa? É da Zara e o preço é muito simpático

Liliana Filipa é uma das mulheres mais influentes de Portugal e são muitas aquelas que seguem os seus passos no que diz respeito ao estilo. A empresária está sempre atenta às últimas tendências e, recentemente, brilhou com um vestido rosa bebé, que é uma das cores sensação deste verão.

Nas redes sociais, Liliana Filipa partilhou um conjunto de fotografias com o modelito, e nós descobrimos todos os pormenores. Trata-se de um vestido midi, de tecido acetinado, com decote em V e com as costas abertas, da Zara, e custa 29,95€. Pode ver tudo aqui.

A noiva de Daniel Gregório conjugou a peça com uns sapatos de salto alto nudes, uma mala branca e acessórios em tons de dourado.

Os fãs ficaram rendidos ao visual de Liliana Filipa e encheram a caixa de comentários da publicação de Instagram de rasgados elogios. «Maravilhosa 🌸», «Tão liiiinda!!! 💗», «Socorro que vestido lindooooo 😍🌸», «Simplesmente perfeita 👏», «Adoroooo! Vestido lindíssimo», «estou apaixonada por cada foto😍», «que foto tãooooo maravilhosa! A elegância, o sorriso… tudo perfeito, como tuuuu 🌸», «Podia ser só mais um vestido rosa, mas contigo é impossível 🌸», pode ler-se.

Percorra a nossa galeria e veja todos os pormenores do look

Decote provocante (e vertiginoso): Liliana Filipa mostra o lado mais ousado e sensual de sempre

Liliana Filipa tirou o fim de semana para se divertir e rumou ao Porto com o noivo, Daniel Gregório, para estarem presentes no festival de verão Meo Marés Vivas. A empresária brilhou com um look muito sensual... e até um tanto ousado!

Para a ocasião, Liliana Filipa usou um mini vestido branco estilo boho, com um decote provocante e muito chamativo, tal como mostrou na publicação que fez nas redes sociais. Conjugou-o com umas botas de cano alto com padrão de cobra e com vários acessórios.

Os fãs ficaram rendidos à sensualidade de Liliana Filipa e encheram a caixa de comentários de rasgados elogios. «Perfeita», «Que gata meu Deus 😍», «Ainda mais linda ao vivo! 🩷», «Arrasaste no look girl ❤️‍🔥», «Lindíssima», «Patroa lindona», «Absolutamente magnífica», pode ler-se.

Percorra a nossa galeria e vejas as fotografias em questão.