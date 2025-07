Escapadinha de Luxo em Portugal: Descubra o Paraíso Algarvio de que todos falam

Liliana Filipa partilhou com os seus seguidores no Instagram as imagens de uma escapadinha de sonho, ao lado de Daniel Gregório e dos filhos, Ariel e Santiago, num refúgio de luxo no sul de Portugal. Localizado em Albufeira, a poucos minutos a pé de uma das praias mais "instagramáveis" do país, o cenário não poderia ser mais perfeito para uma pausa relaxante, imersa no conforto e na beleza natural da região.

A praia, que já foi considerada uma das melhores do mundo, é um verdadeiro paraíso à beira-mar. Com águas cristalinas e uma extensa faixa de areia dourada, o local oferece não só a tranquilidade procurada por quem foge da rotina, mas também paisagens que tornam qualquer momento digno de uma capa de revista.

Esta praia encontra-se afastada do centro de Albufeira e é mais próxima de Vilamoura, a leste, estendendo-se até Olhos d’Água a oeste. Quem se aventura a caminhar de ponta a ponta percorre cerca de noventa minutos, sempre rodeado de paisagens de cortar a respiração. A extremidade poente, conhecida como Praia das Belharucas, é um dos pontos mais icónicos e procurados da região.

Liliana, que se hospedou num hotel exclusivo muito próximo do mar, partilhou imagens que capturam a essência deste paraíso algarvio.