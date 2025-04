«Que crescida!»: Tudo sobre o vídeo viral de Liliana Filipa com a filha

Os visuais de Liliana Filipa são sempre um sucesso nas redes sociais, e desta vez não foi diferente. A influenciadora digital e ex-concorrente do Secret Story encantou os seguidores ao partilhar um vídeo adorável ao lado da filha, Ariel, de 7 anos, com quem surgiu a combinar num look de férias super fofo. «Lookinho de férias da Páscoa com a minha BFF», escreveu Liliana na legenda, mostrando-se com a pequena Ariel num registo cheio de estilo e cumplicidade. No vídeo, mãe e filha aparecem a rir juntas, num momento genuíno que rapidamente se tornou viral e conquistou uma chuva de corações nos comentários.

Os elogios não tardaram a chegar. Comentários como «Lá cheia de personalidadeeeee!!!! Já tem as suas próprias falas não planeadas mas engraçadas de espontâneas que são! Amoooo, que linda», «Eu não aguento a Ariel. TÃO FOFAAAAA», «Giras e meigas», «Ariel, uma autêntica mini-influencer, adoro« e «Lindaaasss!!! A Ariel está uma crescida, beijinhos às duas», encheram a publicação de carinho.

Ariel, a "mini-influencer"

Com 7 anos, Ariel está cada vez mais presente nas redes da mãe e tem conquistado os seguidores com a sua espontaneidade e expressividade. Demonstra uma personalidade marcante e um à-vontade natural em frente às câmaras, o que já levou muitos fãs a apelidá-la de “mini-influencer”. Liliana Filipa volta assim a mostrar o seu lado mais doce e divertido, partilhando com o público momentos especiais da maternidade — sempre com muito estilo, brilho e aquele toque pessoal que a caracteriza.