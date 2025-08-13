Liliana Filipa quebra silêncio sobre assalto à mão armada: «Os meus filhos estão bastante perturbados»

Descubra o Refúgio de Sonho de Liliana Filipa no Algarve. As fotos fazem inveja a qualquer um

Liliana Filipa quebra silêncio após sofrer um violento assalto à mão armada, na noite de terça-feira, 12 de agosto, em Vilamoura, na presença dos filhos, Ariel e Santi.

Em declarações ao Fama ao Minuto, Liliana Filipa falou pela primeira vez sobre o episódio. «Já viajámos imenso e foi o momento mais traumático da nossa vida», começou por dizer. «[Foi] No nosso país, onde nós devíamos sentir seguros. À porta de um aldeamento com segurança e câmaras de vigilância», acrescentou, descrevendo momentos de grande terror que a marcaram.

A empresária, de 30 anos, adiantou ainda que a ocorrência está a ser investigada pela Polícia Judiciária. Quanto ao que foi levado, referiu que os assaltantes subtraíram um relógio de elevado valor pertencente ao companheiro, Daniel Gregório, que se encontrava com ela e com os filhos de ambos dentro da viatura de luxo em que seguiam quando foram abordados pelos assaltantes.

Liliana Filipa referiu ainda que os filhos, que assistiram a tudo, ficaram muito abalados: «Estão bastante perturbados porque assistiram a tudo».

Veja aqui as imagens do assalto: