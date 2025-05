A mansão de Liliana Filipa. Entre na casa de sonho da influencer

Liliana Filipa revela o “sonho em construção” : Influencer partilha detalhes exclusivos da sua nova e ambiciosa mansão.

Divisões amplas, piscina e zona estratégica : A casa foi pensada ao pormenor para o conforto da família.

Casa de sonho: Seguidores rendidos ao entusiasmo e felicidade da empresária e influnecer..

Liliana Filipa está a viver um verdadeiro conto de fadas... com tijolo e cimento à mistura. A influenciadora digital e empresária revelou aos seus seguidores, através de um vídeo no Instagram, o interior da sua nova casa — ainda em fase de construção — e deixou todos de boca aberta com a dimensão do projeto. A moradia, que está a ser erguida de raiz, foi apelidada por alguns fãs de «shopping», tal é o tamanho do espaço.

«Bem-vindos à minha nova casa! Ou melhor, ao sonho em construção», começou por dizer Liliana Filipa, enquanto conduzia os seguidores por uma visita guiada. A futura residência, que será partilhada com o noivo, Daniel Gregório, e os filhos do casal, Santi e Ariel, conta com amplas divisões e uma área exterior generosa onde será construída uma piscina.

«Já consigo até imaginar o nosso caos familiar pela manhã», brincou a ex-concorrente do Secret Story – Casa dos Segredos, enquanto mostrava as áreas destinadas à cozinha, sala de estar e sala de jantar. O piso superior, revelou, vai contar com quartos personalizados para os filhos, uma suíte espaçosa e os seus «aposentos» privados.

Liliana justificou a decisão de construir a casa de raiz com a possibilidade de escolher uma localização estratégica e de garantir uma área exterior adaptada às necessidades da família: «Ainda cheira a cimento, mas em breve há de cheirar a lar, doce lar». Nos comentários da publicação, os elogios não tardaram a surgir. Entre mensagens de parabéns, o criador de conteúdos João Catarino não resistiu a uma piada: «Amiga, isso é uma casa ou um shopping?»; «Eu vou morar para aí com os meus filhos! Tens mais q espaço 😎» disse o modelo Luís Borges, «Vai ficar LINDA!!! Parabéns Lili» comentou Mafalda Sampaio.

Veja também:

Liliana Filipa anuncia regresso da luz com foto escaldante - Big Brother - TVI

Liliana Filipa publica foto dos filhos, mas o seguidores só querem saber de um detalhe - Big Brother - TVI