Surpreendente! Entre na mansão de sonho de Liliana Filipa: «O nosso palácio»

Liliana Filipa está a ver o seu grande sonho ganhar forma. A ex-concorrente da Casa dos Segredos partilhou novas imagens da casa que está a construir de raiz e deixou os seguidores rendidos aos primeiros detalhes do projeto.

Nas imagens divulgadas no Instagram, é possível acompanhar a evolução da obra e perceber alguns pormenores daquilo que será a nova casa da família. «Atualizações do nosso pequeno palácio, eheh .», começou por escrever na legenda da publicação.

A influenciadora revelou ainda que esta é uma das perguntas que mais tem recebido nos últimos tempos: «E a casa nova, quando está pronta?».

Apesar da curiosidade dos seguidores, Liliana Filipa garante que está a viver todo o processo com paciência e entusiasmo. «Acredito que ‘é justo que muito custe o que muito vale’ e tem sido essa a minha maior motivação para ter a paciência na dose certa e aproveitar todo o processo», explicou.

Construir uma casa de raiz, pensada ao detalhe, tem sido um projeto exigente, mas também especial para Liliana Filipa. «Construir uma casa de raiz, pensada ao detalhe e com tanto trabalho envolvido, leva tempo e muita dedicação», destacou.

Enquanto a obra não fica concluída, a ex-concorrente promete continuar a mostrar aos seguidores alguns dos detalhes do projeto. «Enquanto isso, vou partilhando convosco alguns detalhes deste sonho a ganhar vida <3», rematou.

Pelas imagens partilhadas, o chamado «pequeno palácio» está cada vez mais perto de se tornar realidade.