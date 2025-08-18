Liliana Filipa: Entre o Glamour, as Tragédias e um Império de Milhões

Ao Minuto

22:30
Quem fica? Quem sai? Conheça o novo leque de nomeados do Big Brother Verão - Big Brother
02:31

Quem fica? Quem sai? Conheça o novo leque de nomeados do Big Brother Verão

22:24
A emoção falou mais alto: Afonso Leitão e Jéssica Vieira deixam rivalidades de lado em lágrimas e num abraço tocante - Big Brother
07:01

A emoção falou mais alto: Afonso Leitão e Jéssica Vieira deixam rivalidades de lado em lágrimas e num abraço tocante

22:15
Abraço caloroso e mensagem ao ouvido. Será um novo capítulo na relação de Kina e Catarina Miranda? - Big Brother
07:25

Abraço caloroso e mensagem ao ouvido. Será um novo capítulo na relação de Kina e Catarina Miranda?

22:15
Kina e Catarina Miranda enfrentam desafio explosivo e surpreendem com a verdade - Big Brother
07:25

Kina e Catarina Miranda enfrentam desafio explosivo e surpreendem com a verdade

22:06
Catarina Miranda revela o peso do comentário sobre aborto e conta a sua história: «Deixei tudo para trás porque não fiquei bem» - Big Brother
03:42

Catarina Miranda revela o peso do comentário sobre aborto e conta a sua história: «Deixei tudo para trás porque não fiquei bem»

22:01
Kina abre o coração e conta a história por detrás da frase polémica: «Toda a gente queria que eu abortasse, e eu não quis» - Big Brother
05:55

Kina abre o coração e conta a história por detrás da frase polémica: «Toda a gente queria que eu abortasse, e eu não quis»

22:00
Kina quebra o silêncio sobre frase polémica que está a gerar controvérsia - Big Brother
05:55

Kina quebra o silêncio sobre frase polémica que está a gerar controvérsia

19:56
Pressão sobre Kina preocupa Bruna e Jéssica, mas gera nova discussão na casa «Ela não aguenta... está a cair» - Big Brother
02:52

Pressão sobre Kina preocupa Bruna e Jéssica, mas gera nova discussão na casa «Ela não aguenta... está a cair»

19:48
Nova guerra na casa: aborto volta a ser tema e Catarina sente-se traída pelas colegas «Devia ter vergonha» - Big Brother
05:08

Nova guerra na casa: aborto volta a ser tema e Catarina sente-se traída pelas colegas «Devia ter vergonha»

19:44
Explosão na casa: Ana compara Catarina a um cão e amizade com Miranda chega ao fim - Big Brother
04:47

Explosão na casa: Ana compara Catarina a um cão e amizade com Miranda chega ao fim

19:35
Cadeira-quente: Jéssica recusa triângulo amoroso e pede distância de Afonso «Não há mais nada» - Big Brother
02:53

Cadeira-quente: Jéssica recusa triângulo amoroso e pede distância de Afonso «Não há mais nada»

19:29
Cadeira-quente ao rubro: Kina deixa Afonso e Catarina em choque com revelação sobre maternidade «Eu tenho filhos...» - Big Brother
05:09

Cadeira-quente ao rubro: Kina deixa Afonso e Catarina em choque com revelação sobre maternidade «Eu tenho filhos...»

19:22
Nomeações em polémica: plano de Kina falha e discussões estalam com Viriato e Ana «Não acredito que fizeste isso» - Big Brother
06:13

Nomeações em polémica: plano de Kina falha e discussões estalam com Viriato e Ana «Não acredito que fizeste isso»

18:54
Miranda pressiona Afonso a cortar relações com Daniela e Jéssica após visita polémica: «Se falarem não vou estar presente na vida do Afonso» - Big Brother
05:23

Miranda pressiona Afonso a cortar relações com Daniela e Jéssica após visita polémica: «Se falarem não vou estar presente na vida do Afonso»

18:45
Caos pós-gala: insultos, ameaças e gritos entre Kina, Miranda e Afonso - Big Brother
04:53

Caos pós-gala: insultos, ameaças e gritos entre Kina, Miranda e Afonso

18:36
Afonso surpreende na gala: escolhe Jéssica como maior ameaça e deixa Catarina em choque - Big Brother
02:19

Afonso surpreende na gala: escolhe Jéssica como maior ameaça e deixa Catarina em choque

18:31
Miranda confessa estar 'apanhada' por Afonso, mas no confessionário a história muda «Pensei que íamos envelhecer juntos» - Big Brother
02:19

Miranda confessa estar 'apanhada' por Afonso, mas no confessionário a história muda «Pensei que íamos envelhecer juntos»

17:03
Risos. Elefante invade a casa e o resultado é hilariante. Veja o momento - Big Brother
08:41

Risos. Elefante invade a casa e o resultado é hilariante. Veja o momento

16:45
Big Brother explica a tarefa semanal que vai dar que falar. Veja o momento - Big Brother
01:31

Big Brother explica a tarefa semanal que vai dar que falar. Veja o momento

16:15
Sem tabus: Fábio Paim revela pormenores dos filmes pornográficos que fez. E até quanto lhe pagaram - Big Brother

Sem tabus: Fábio Paim revela pormenores dos filmes pornográficos que fez. E até quanto lhe pagaram

15:21
Kina sem papas na língua: «O Viriato para mim já não existe» - Big Brother
01:30

Kina sem papas na língua: «O Viriato para mim já não existe»

15:15
Cadeira quente gera guerra: Miranda não perdoa acusações de Kina - Big Brother
10:57

Cadeira quente gera guerra: Miranda não perdoa acusações de Kina

15:09
Kina defende-se perante a casa após discussão no pós-gala «Eu falei de mim» - Big Brother
01:53

Kina defende-se perante a casa após discussão no pós-gala «Eu falei de mim»

15:08
Viriato e Afonso desabafam sobre Miranda e Kina «Tem de pedir desculpas» - Big Brother
05:00

Viriato e Afonso desabafam sobre Miranda e Kina «Tem de pedir desculpas»

14:53
O momento mais esperado do beijo entre Miranda e Afonso finalmente aconteceu? - Big Brother
01:01

O momento mais esperado do beijo entre Miranda e Afonso finalmente aconteceu?

Liliana Filipa: Entre o Glamour, as Tragédias e um Império de Milhões

  • Big Brother
  • Ontem às 22:10
Liliana Filipa: Entre o Glamour, as Tragédias e um Império de Milhões - Big Brother

Entre a fama conquistada no reality show, a tragédia familiar que marcou a sua vida e o assalto recente que abalou o verão no Algarve, Liliana Filipa reinventou-se como empresária e influenciadora digital, transformando milhões de seguidores numa marca de sucesso.

Foi em 2014 que Liliana Filipa se deu a conhecer ao grande público, como concorrente do Secret Story – Casa dos Segredos. Foi dentro da casa mais vigiada do país que conheceu Daniel Gregório, com quem construiu uma relação sólida, e com quem viria a formar uma família.

O casal sobreviveu à pressão mediática e aos desafios do pós-reality, tornando-se um dos pares mais duradouros e acarinhados pelos fãs. Ao lado de Daniel, Liliana reinventou-se: lançou-se como empresária na área da moda, tornou-se presença constante nas redes sociais e transformou a sua imagem numa marca de sucesso.

Na madrugada de 12 de agosto, Liliana e o companheiro, Daniel Gregório, viveram momentos de tensão num dos bairros mais exclusivos do Algarve.

Um relógio avaliado em cerca de 20 mil euros foi roubado a Daniel Gregório, durante o assalto, como avança o Correio da Manhã. Um dos homens abordou Daniel Gregório com uma arma, e levou o empresário ao chão. Na sequência, Liliana Filipa saiu do carro e também foi ameaçada pelo homem armado. Dentro do veículo estavam também os dois filhos do casal, o que tornou o episódio ainda mais angustiante.

Uma tragédia difícil de esquecer

Mas nem tudo foi fácil. Um ano após a sua participação no reality show, Liliana viu o seu nome envolvido numa tragédia familiar de grandes proporções. O avô materno, Rogério Coelho, protagonizou um dos crimes mais mediáticos da década ao matar três pessoas: um agente da GNR, um agente da PSP e o filho deste, após um desentendimento relacionado com um cão, na Quinta do Conde.

O triplo homicídio colocou a família de Liliana sob os holofotes e gerou um turbilhão de reações públicas. A influenciadora defendeu o avô, recusando a ideia de que fosse um “monstro”. No entanto, o choque emocional foi inevitável. Rogério Coelho morreria na prisão antes mesmo da condenação final.

O caso continuaria a fazer manchetes durante anos, com a família dos agentes a exigir uma indemnização. O Tribunal de Setúbal acabaria por fixar o valor em 300 mil euros, num processo que reabriu feridas e manteve a dor presente.

A mulher por detrás dos milhões

Hoje, Liliana Filipa é um rosto conhecido nas redes sociais, uma empresária de sucesso e uma mãe dedicada. Construiu um império digital com milhões de seguidores e negócios que lhe garantem independência financeira — um feito notável para alguém que cresceu longe do luxo e do conforto.

A sua história é feita de altos e baixos, mas também de resiliência. Entre escândalos, assaltos e tragédias, Liliana conseguiu contornar a polémica e transformar a sua vida. De concorrente de reality show a figura pública com um estilo de vida invejável, a influenciadora representa uma geração que soube aproveitar as oportunidades e aprender com as adversidades.

