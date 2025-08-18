Liliana Filipa: Entre o Glamour, as Tragédias e um Império de Milhões

Liliana Filipa deixa tudo e todos de queixo caído com as fotos mais sexy da Internet

Descubra o Refúgio de Sonho de Liliana Filipa no Algarve. As fotos fazem inveja a qualquer um

Foi em 2014 que Liliana Filipa se deu a conhecer ao grande público, como concorrente do Secret Story – Casa dos Segredos. Foi dentro da casa mais vigiada do país que conheceu Daniel Gregório, com quem construiu uma relação sólida, e com quem viria a formar uma família.

O casal sobreviveu à pressão mediática e aos desafios do pós-reality, tornando-se um dos pares mais duradouros e acarinhados pelos fãs. Ao lado de Daniel, Liliana reinventou-se: lançou-se como empresária na área da moda, tornou-se presença constante nas redes sociais e transformou a sua imagem numa marca de sucesso.

Na madrugada de 12 de agosto, Liliana e o companheiro, Daniel Gregório, viveram momentos de tensão num dos bairros mais exclusivos do Algarve.

Um relógio avaliado em cerca de 20 mil euros foi roubado a Daniel Gregório, durante o assalto, como avança o Correio da Manhã. Um dos homens abordou Daniel Gregório com uma arma, e levou o empresário ao chão. Na sequência, Liliana Filipa saiu do carro e também foi ameaçada pelo homem armado. Dentro do veículo estavam também os dois filhos do casal, o que tornou o episódio ainda mais angustiante.

Uma tragédia difícil de esquecer

Mas nem tudo foi fácil. Um ano após a sua participação no reality show, Liliana viu o seu nome envolvido numa tragédia familiar de grandes proporções. O avô materno, Rogério Coelho, protagonizou um dos crimes mais mediáticos da década ao matar três pessoas: um agente da GNR, um agente da PSP e o filho deste, após um desentendimento relacionado com um cão, na Quinta do Conde.

O triplo homicídio colocou a família de Liliana sob os holofotes e gerou um turbilhão de reações públicas. A influenciadora defendeu o avô, recusando a ideia de que fosse um “monstro”. No entanto, o choque emocional foi inevitável. Rogério Coelho morreria na prisão antes mesmo da condenação final.

O caso continuaria a fazer manchetes durante anos, com a família dos agentes a exigir uma indemnização. O Tribunal de Setúbal acabaria por fixar o valor em 300 mil euros, num processo que reabriu feridas e manteve a dor presente.

A mulher por detrás dos milhões

Hoje, Liliana Filipa é um rosto conhecido nas redes sociais, uma empresária de sucesso e uma mãe dedicada. Construiu um império digital com milhões de seguidores e negócios que lhe garantem independência financeira — um feito notável para alguém que cresceu longe do luxo e do conforto.

A sua história é feita de altos e baixos, mas também de resiliência. Entre escândalos, assaltos e tragédias, Liliana conseguiu contornar a polémica e transformar a sua vida. De concorrente de reality show a figura pública com um estilo de vida invejável, a influenciadora representa uma geração que soube aproveitar as oportunidades e aprender com as adversidades.