Liliana Filipa publica foto dos filhos, mas o seguidores só querem saber de um detalhe

Uma Páscoa em família: Liliana Filipa encanta seguidores com fotografias com os filhos e Daniel Gregório

O domingo de Páscoa foi vivido com muita doçura e amor por Liliana Filipa, que partilhou nas redes sociais momentos especiais ao lado dos filhos e do noivo, Daniel Gregório. A influenciadora digital e ex-concorrente da Casa dos Segredos publicou uma série de fotografias ternurentas com a legenda:

“2 coelhinhos e os seus ovinhos da Páscoa 🐇🐣 🌷🥚”.

Nas imagens, vê-se a família reunida, num ambiente acolhedor e festivo, celebrando a Páscoa com alegria, cor e, claro, muito carinho. Como já é habitual, os seguidores de Liliana encheram a publicação de elogios, corações e mensagens de afeto, e há uma reação que não passou despercebida, sobre as roupas dos filhos.

Veja a publicação original, em baixo.

Do reality show ao sucesso digital: quem é Liliana Filipa?

Liliana Filipa ficou conhecida do grande público em 2014, quando participou na “Casa dos Segredos 5”, da TVI. Com uma forte personalidade e estilo marcante, rapidamente se destacou no jogo — e conquistou milhares de fãs dentro e fora da casa.

Foi também nesse contexto que conheceu Daniel Gregório, com quem iniciou uma relação que dura até hoje. O casal é, desde então, uma das histórias de amor mais acarinhadas do universo dos reality shows em Portugal.

De concorrente a empresária: o império de Liliana Filipa

Após sair da televisão, Liliana reinventou-se como influenciadora digital e empresária de moda. Com milhões de seguidores nas redes sociais, criou a sua própria marca de roupa, Liliana Filipa Brand, que se tornou um caso de sucesso entre o público feminino português.

Hoje, divide o seu tempo entre a vida familiar — como mãe de dois filhos —, a gestão da marca e o trabalho como criadora de conteúdo digital, onde partilha dicas de lifestyle, moda e maternidade.

Uma família cúmplice e inspiradora

Liliana e Daniel mantêm uma relação sólida e muito próxima dos seus seguidores, que acompanham de perto o crescimento dos filhos e os momentos familiares mais especiais. A partilha deste domingo de Páscoa é mais um exemplo do carinho que nutrem pelos seus “ovinhos”, como Liliana carinhosamente os apelidou.

Percorra as galerias de fotografias de Liliana Filipa e veja como foi celebrada esta Páscoa cheia de amor e ternura.