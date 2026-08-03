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O destino de sonho escolhido por Liliana Filipa para uma escapadinha com os filhos fica em Portugal

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O destino de sonho escolhido por Liliana Filipa para uma escapadinha com os filhos fica em Portugal - Big Brother
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Liliana Filipa decidiu mostrar que não é preciso sair de Portugal para viver dias inesquecíveis. A influenciadora digital escolheu a Serra da Arrábida para uma escapadinha com os filhos e as imagens rapidamente despertaram a vontade de fazer as malas.

Depois de várias viagens dentro e fora do país ao longo dos últimos meses, Liliana Filipa voltou a surpreender os seguidores ao optar por um destino nacional para mais uma aventura em família.

A influenciadora digital rumou até à Arrábida, um dos cenários naturais mais emblemáticos de Portugal, para desfrutar de alguns dias ao lado dos filhos. Entre o verde da serra e o azul intenso do mar, Liliana partilhou momentos da escapadinha através das redes sociais, mostrando que, por vezes, os melhores refúgios estão bem perto de casa.

Conhecida pelas águas cristalinas, praias de areia branca e paisagens de cortar a respiração, a Arrábida continua a ser uma das escolhas favoritas de quem procura tranquilidade sem abdicar da beleza natural. E foi precisamente esse ambiente que serviu de palco para mais um momento especial vivido pela antiga concorrente da Casa dos Segredos.

A escolha do destino não passou despercebida. Enquanto muitos portugueses continuam à procura do local perfeito para aproveitar os últimos dias de verão, Liliana Filipa acaba por deixar uma sugestão que reúne o melhor de dois mundos: a tranquilidade da natureza e a possibilidade de desfrutar de alguns dos cenários mais bonitos do país.

Temas: Liliana Filipa Daniel gregório Filhos Ferias

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