Segredo revelado. O nome carinhoso que Daniel Gregório chama a Liliana Filipa

Daniel Gregório e Liliana Filipa têm uma sólida relação que começou à frente de todos. Os dois apaixonaram-se na quinta edição do Secret Story e continuam juntos até aos dias de hoje. Têm dois filhos em comum: Ariel e Santi.

Em declarações à Selfie, Daniel Gregório revelou alguns segredos que ninguém sabe sobre si. E um deles é o nome carinhoso com que guardou o contacto telefónico de Liliana Filipa no seu telemóvel: Lily Queen.

Daniel Gregório e Liliana Filipa assaltados à mão armada em Vilamoura

Liliana Filipa e Daniel Gregório viveram momentos de terror recentemente durante as férias em família no Algarve. Na madrugada do dia 12 de agosto, foram vítimas de um assalto à mão armada junto ao aldeamento onde estavam alojados, em Vilamoura. Liliana e Daniel estavam acompanhados pelos filhos, Ariel e Santi. Veja aqui o vídeo.

O crime, cometido por dois homens de capacete, obrigou Daniel Gregório a entregar um relógio ao assaltante. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e não foram efetuados disparos.

Nas redes sociais, Liliana Filipa reagiu, descrevendo o episódio como “profundamente traumático” e agradecendo as mensagens de apoio: «Estamos bem, ainda que com o coração apertado e assustados (…) Neste momento, a nossa maior preocupação é tentar distrair as crianças ao máximo para que se lembrem cada vez menos do que aconteceu.»