Sorridente e com os filhos: a última foto de Liliana Filipa antes de lhe apontarem uma arma

Na noite desta terça-feira, 12 de agosto, Liliana Filipa e Daniel Gregório foram vítimas de um assalto à mão armada enquanto circulavam num Ferrari, com os filhos no banco de trás. Antes do episódio violento, a influenciadora tinha partilhado uma fotografia em que surgia feliz, ao lado dos filhos.

Na fotografia, partilhada nos stories do Instagram, Liliana Filipe surge numa rua de Vilamoura, a passear com os filhos Santi e Ariel, frutos do amor que a une a Daniel Gregório.

Pode ver tudo aqui:

As imagens do assalto violento de que Liliana Filipa e Daniel Gregório foram vítimas

O episódio, que durou cerca de 30 segundos, aconteceu à porta do hotel onde estavam alojados, em Vilamoura, no Algarve. O momento foi captado pelas câmaras de segurança daquele local.

As imagens mostram que, após o casal parar a viatura, surge uma mota com dois ocupantes. O motociclo aproxima-se pela lateral do carro, junto ao condutor, e um dos suspeitos desce imediatamente, apontando uma arma de fogo a Daniel. Sem oferecer resistência, a vítima entrega um relógio ao assaltante.

Liliana, que seguia no lugar do pendura, ainda chega a sair do carro, mas é obrigada a voltar quando também fica sob ameaça. Durante todo o assalto, os dois suspeitos atuaram com capacetes, mantendo os rostos tapados. O homem armado transportava ainda uma mochila semelhante às usadas por estafetas de entrega de comida.

Os filhos do casal permaneceram sempre no banco de trás e só saíram do veículo depois de os assaltantes fugirem. Nenhum dos quatro ficou ferido e não houve disparos, como avança o orgão de comunicação social.

Veja aqui as imagens em questão: