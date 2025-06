O paraíso europeu. Este é o destino de férias de eleição de Liliana Filipa: e os voos custam 100 euros

Liliana Filipa esteve a aproveitar umas férias de sonho em Palermo, na Sicília, e deixou os fãs rendidos às paisagens que por lá encontrou, e que foi partilhando nas redes sociais. Aquela ilha italiana é cada vez mais um destino de eleição para passar férias e, espante-se: os voos não são nenhum balúrdio!

Segundo as plataformas de pesquisa de voos, as viagens de Lisboa para Sicília rondam os 100 euros em época alta - agora no verão - e este é um destino que agrada a todos: é rico em história, monumentos, tem uma cultura diversificada, paisagens naturais de cortar a respiração, praias e a gastronomia é única. A juntar a tudo isto, o clima é mediterrânico, o que faz com que se tenha tornado um dos destinos preferidos dos turistas europeus durante a estação quente.

Além de tudo isto, o povo siciliano é conhecido pela sua hospitalidade e os alojamentos locais são bastante acessíveis - segundo a Trivago, existem quartos naquela região a partir dos 50 euros por noite.

Percorra a nossa galeria e roa-se de inveja destas férias de sonho de Liliana Filipa

Quer o Look das Férias de Liliana Filipa? Achámos o Vestido Perfeito por apenas 8 €

Liliana Filipa voltou a dar nas vistas com uma sessão fotográfica em Itália que rapidamente se tornou viral nas redes sociais. Com um vestido branco, curto, justo e com bolinhas pretas, a influenciadora apostou num estilo que alia romantismo e sensualidade, conquistando elogios dos seus seguidores.

Liliana Filipa voltou a dar nas vistas com um look que une simplicidade, ousadia e estilo. A influenciadora e ex-concorrente de reality shows escolheu um vestido branco, curto e justo ao corpo, com um padrão clássico de bolinhas pretas — uma combinação que nunca sai de moda e que este verão ganha novo destaque.

O modelo, que valoriza a silhueta e transmite uma energia jovem e descontraída, rapidamente captou a atenção dos seguidores. Nas redes sociais, foram muitos os elogios ao visual, que já se tornou inspiração para quem procura um look versátil, elegante e com um toque retro-chic.

O padrão de bolinhas (ou polka dots) é uma das grandes apostas da estação, reinterpretado em peças mais ajustadas e modernas. Liliana combinou-o com confiança, mostrando que é possível conjugar o charme vintage com uma estética sensual e contemporânea.

Com esta escolha, a criadora de conteúdos reforça o seu estatuto de trendsetter no panorama nacional da moda. A sua capacidade de transformar peças simples em afirmações de estilo continua a inspirar milhares de mulheres que seguem de perto as suas escolhas.

Alternativa acessível disponível na SHEIN

A boa notícia? Já existe uma versão low-cost inspirada neste estilo. A SHEIN lançou um vestido semelhante, que está atualmente à venda por apenas por cerca de 8 euros. Esta peça, além de económica, é altamente versátil — ideal para saídas à noite, sunsets na praia ou eventos mais descontraídos.

O vestido promete ser um dos favoritos deste verão. Se pretende recriar o look icónico de Liliana Filipa sem gastar muito, esta pode ser a oportunidade perfeita.

