Decote provocante (e vertiginoso): Liliana Filipa mostra o lado mais ousado e sensual de sempre

Liliana Filipa tirou o fim de semana para se divertir e rumou ao Porto com o noivo, Daniel Gregório, para estarem presentes no festival de verão Meo Marés Vivas. A empresária brilhou com um look muito sensual... e até um tanto ousado!

Para a ocasião, Liliana Filipa usou um mini vestido branco estilo boho, com um decote provocante e muito chamativo, tal como mostrou na publicação que fez nas redes sociais. Conjugou-o com umas botas de cano alto com padrão de cobra e com vários acessórios.

Os fãs ficaram rendidos à sensualidade de Liliana Filipa e encheram a caixa de comentários de rasgados elogios. «Perfeita», «Que gata meu Deus 😍», «Ainda mais linda ao vivo! 🩷», «Arrasaste no look girl ❤️‍🔥», «Lindíssima», «Patroa lindona», «Absolutamente magnífica», pode ler-se.

Percorra a nossa galeria e vejas as fotografias em questão.

O paraíso europeu. Este é o destino de férias de eleição de Liliana Filipa: e os voos custam 100 euros

Liliana Filipa esteve a aproveitar umas férias de sonho em Palermo, na Sicília, e deixou os fãs rendidos às paisagens que por lá encontrou, e que foi partilhando nas redes sociais. Aquela ilha italiana é cada vez mais um destino de eleição para passar férias e, espante-se: os voos não são nenhum balúrdio!

Segundo as plataformas de pesquisa de voos, as viagens de Lisboa para Sicília rondam os 100 euros em época alta - agora no verão - e este é um destino que agrada a todos: é rico em história, monumentos, tem uma cultura diversificada, paisagens naturais de cortar a respiração, praias e a gastronomia é única. A juntar a tudo isto, o clima é mediterrânico, o que faz com que se tenha tornado um dos destinos preferidos dos turistas europeus durante a estação quente.

Além de tudo isto, o povo siciliano é conhecido pela sua hospitalidade e os alojamentos locais são bastante acessíveis - segundo a Trivago, existem quartos naquela região a partir dos 50 euros por noite.

Percorra a nossa galeria e roa-se de inveja destas férias de sonho de Liliana Filipa