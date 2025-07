Cintura delineada? Liliana Filipa usa truque de estilo para aperfeiçoar a silhueta: e é o último grito da moda

Descubra o Refúgio de Sonho de Liliana Filipa no Algarve. As fotos fazem inveja a qualquer um

Liliana Filipa adota truque de estilo que é a tendência do momento: e fica bem em qualquer look

Liliana Filipa é uma seguidora fiel das últimas tendências de moda e, recentemente, partilhou um truque de estilo de que não dispensa - e que está super trendy!

Nas redes sociais, a influenciadora publicou um conjunto de fotografias em biquíni, em que exibe o corpo escultural de que é dona, mas houve um detalhe que não passou despercebido: Liliana usou um cinto fininho cheio de medalhinhas prateadas, que ajuda a delinear a zona das ancas e a dar um toque mais elegante ao look.

Percorra a nossa galeria e veja o detalhe de que falamos

Na caixa de comentários da publicação, os fãs da ex-concorrente da Casa dos Segredos não pouparam nos elogios à sua elegância.

«A mais linda ❤️», «amo!!! que linda que és✨», «Liliana estás muito bem 🙏❤️», «Perfeita Lili 😍», «A mais linda que pisou o Algarve❤️😍», «sempre a mais bonita 😍», pode ler-se na caixa de comentários da publicação.

Escapadinha de Luxo em Portugal: Descubra o Paraíso Algarvio de que todos falam

Liliana Filipa partilhou com os seus seguidores no Instagram as imagens de uma escapadinha de sonho, ao lado de Daniel Gregório e dos filhos, Ariel e Santiago, num refúgio de luxo no sul de Portugal. Localizado em Albufeira, a poucos minutos a pé de uma das praias mais "instagramáveis" do país, o cenário não poderia ser mais perfeito para uma pausa relaxante, imersa no conforto e na beleza natural da região.

A praia, que já foi considerada uma das melhores do mundo, é um verdadeiro paraíso à beira-mar. Com águas cristalinas e uma extensa faixa de areia dourada, o local oferece não só a tranquilidade procurada por quem foge da rotina, mas também paisagens que tornam qualquer momento digno de uma capa de revista.

Esta praia encontra-se afastada do centro de Albufeira e é mais próxima de Vilamoura, a leste, estendendo-se até Olhos d’Água a oeste. Quem se aventura a caminhar de ponta a ponta percorre cerca de noventa minutos, sempre rodeado de paisagens de cortar a respiração. A extremidade poente, conhecida como Praia das Belharucas, é um dos pontos mais icónicos e procurados da região.

Liliana, que se hospedou num hotel exclusivo muito próximo do mar, partilhou imagens que capturam a essência deste paraíso algarvio.