Quem conhece Liliana Filipa hoje, não imagina como era há 12 anos no Secret Story: O incrível antes e depois

Foi em setembro de 2014 que Liliana Filipa se deu a conhecer ao grande público ao integrar a quinta edição do Secret Story - Casa dos Segredos. Durante a sua participação no reality show, acabou por viver uma das histórias de amor mais marcantes da temporada ao lado de Daniel Gregório.

Mais de uma década passou desde essa experiência televisiva e muita coisa mudou na vida da antiga concorrente. Atualmente, Liliana dedica-se ao mundo dos negócios e afirma-se como uma empresária de sucesso, vendo os seus projetos crescerem de forma consistente.

No plano pessoal também houve mudanças. A relação com Daniel Gregório evoluiu para a construção de uma família, com o nascimento dos filhos Ariel e Santi, mas infelizmente não resistiu e os dois anunciaram a separação no início de 2026, após rumores de uma alegada traição dele.

Na galeria que preparámos, recorde a transformação de Liliana Filipa ao longo dos últimos anos e descubra como está a ex-concorrente desde a sua passagem pelo Secret Story até aos dias de hoje.